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Москва не видит новых перспектив в отношениях с Великобританией

26 октября, 11:52
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, новых положительных перспектив в отношениях РФ с Британией не предвидится.

Песков поделился таким мнением в комментариях относительно назначения Риши Сунака премьером Англии.

Он сказал, что сейчас отсутствуют надежды и причины рассчитывать на положительную динамику в межгосударственных отношениях между Россией и Туманным Альбионом. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Ранее новоиспеченный британский премьер вступил на пост главы партии консерваторов, оставшись без соперников в финале гонок за власть. По завершении аудиенции у монарха Карла III 25 октября Сунак официально вступит на пост премьер-министра.

#Ольга Земскова
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