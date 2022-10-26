Москва не видит новых перспектив в отношениях с Великобританией

Песков поделился таким мнением в комментариях относительно назначения Риши Сунака премьером Англии.
Он сказал, что сейчас отсутствуют надежды и причины рассчитывать на положительную динамику в межгосударственных отношениях между Россией и Туманным Альбионом. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Ранее новоиспеченный британский премьер вступил на пост главы партии консерваторов, оставшись без соперников в финале гонок за власть. По завершении аудиенции у монарха Карла III 25 октября Сунак официально вступит на пост премьер-министра.