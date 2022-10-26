Менеджера фирмы омского депутата обвинили в обмане главы отдела «Уралтрансмаша»

Данное заявление, по словам нашего собеседника, поступило к силовикам в понедельник, 24 октября, а уже через день были установлены подозреваемые. Ими оказались двое омичей — 35-летний менеджер по транспорту из ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска», директором которой является омский депутат Юрий Арчибасов, и его 33-летний безработный приятель.