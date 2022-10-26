Менеджера фирмы омского депутата обвинили в обмане главы отдела «Уралтрансмаша»

В Омске силовики начали следствие по заявлению начальника одного из отделов оборонного предприятия из города Екатеринбург - «Уралтрансмаша», где, в том числе, выпускают самоходные гаубицы «МСТА-С» и «Акация».
«В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что в Омске на территории торгового комплекса «Торговый город» неизвестные обманным путем похитили деньги с банковской карты якобы под предлогом покупки микроавтобуса PEUGEOT BOXER. Сумма ущерба составила 790 тысяч рублей», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
Данное заявление, по словам нашего собеседника, поступило к силовикам в понедельник, 24 октября, а уже через день были установлены подозреваемые. Ими оказались двое омичей — 35-летний менеджер по транспорту из ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска», директором которой является омский депутат Юрий Арчибасов, и его 33-летний безработный приятель.
Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.