Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Менеджера фирмы омского депутата обвинили в обмане главы отдела «Уралтрансмаша»

26 октября 10:21
Фото: 1MI
Вместе еще с одним омичом, по данным нашего источника, сотрудник фирмы мог незаконно завладеть 790 тысячами рублей.

В Омске силовики начали следствие по заявлению начальника одного из отделов оборонного предприятия из города Екатеринбург - «Уралтрансмаша», где, в том числе, выпускают самоходные гаубицы «МСТА-С» и «Акация».

«В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что в Омске на территории торгового комплекса «Торговый город» неизвестные обманным путем похитили деньги с банковской карты якобы под предлогом покупки микроавтобуса PEUGEOT BOXER. Сумма ущерба составила 790 тысяч рублей», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

Данное заявление, по словам нашего собеседника, поступило к силовикам в понедельник, 24 октября, а уже через день были установлены подозреваемые. Ими оказались двое омичей — 35-летний менеджер по транспорту из ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска», директором которой является омский депутат Юрий Арчибасов, и его 33-летний безработный приятель.

Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Екатеринбург#Юрий арчибасов#Уголовное дело#Мошенничество#Уралтрансмаш#Депутат
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10