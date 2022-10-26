Кровякова: Работа "Точки кипения" в Саратове будет фокусироваться на агростартапах

Анна Кровякова рассказала, что совместно с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой активно поддерживает молодежное предпринимательство в регионах. Саратов является родным городом Кровяковой, поэтому она не могла оставить без внимания открытие здесь научной площадки, благодаря которой у молодых появляются новые возможности. По мнению Кровяковой, развитие технологий в агропромышленном секторе является перспективным направлением для региона и страны в целом. Инновационные агропроекты уже поддерживают крупные компании. Так, в Саратове активным инвестором в сфере агробизнеса стала группа компаний «Русагро», заинтересованная в развитии стартапов в сфере аграрных технологий. В общественной приёмной по вопросам молодежного предпринимательства при бизнес-омбудсмене уверены: эта организация не останется в стороне от увлекательных проектов, а в приемной, в свою очередь, готовы помочь молодым бизнесменам.