Кровякова: Работа "Точки кипения" в Саратове будет фокусироваться на агростартапах

Работа площадки «Точка кипения – Вавиловский университет» будет концентрироваться на таких перспективных направлениях, как цифровизация и IT в агросфере, технологическое предпринимательство и агростартапы, сквозные технологии. Об этом пишет NewsNN.ru.
Анна Кровякова рассказала, что совместно с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой активно поддерживает молодежное предпринимательство в регионах. Саратов является родным городом Кровяковой, поэтому она не могла оставить без внимания открытие здесь научной площадки, благодаря которой у молодых появляются новые возможности. По мнению Кровяковой, развитие технологий в агропромышленном секторе является перспективным направлением для региона и страны в целом. Инновационные агропроекты уже поддерживают крупные компании. Так, в Саратове активным инвестором в сфере агробизнеса стала группа компаний «Русагро», заинтересованная в развитии стартапов в сфере аграрных технологий. В общественной приёмной по вопросам молодежного предпринимательства при бизнес-омбудсмене уверены: эта организация не останется в стороне от увлекательных проектов, а в приемной, в свою очередь, готовы помочь молодым бизнесменам.
Ольга Гайдукова рассказала, что с проектами «Точка кипения» в общественной приемной сотрудничают больше двух лет, активно принимая участие в форумах и проводя мероприятия на партнерских площадках в разных городах России. Команда бизнес-омбудсмена поддерживает проекты путем менторского сопровождения и предоставления помощи предпринимателям в оформлении идей и их презентации перед инвесторами. Ольга Гайдукова напомнила, что 16-17 ноября в Москве общественная приемная по вопросам молодежного предпринимательства проведет международный форум «Амбассадоры устойчивого развития – 2022», куда пригласит в том числе студентов Саратова с их проектами. Проекты «Точка кипения» станут партнерами данного мероприятия и предоставят оргкомитету платформу для онлайн-трансляций.
Сеть площадок «Точка кипения» – это 144 развивающих пространства по всей стране, удобных для совместной работы над проектами будущего.