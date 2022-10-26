Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кошки-мышки с полицейскими. В Омской области пьяный водитель дважды пытался сбежать

26 октября 01:40
Фото: 1MI

Пьяный водитель пытался сбежать от полицейских на трассе Тюмень-Омск

Водитель вел себя странно и противоречиво, поэтому на него надели наручники.

Вчера, 25 октября, около 1:20 сотрудники ГИБДД несли службу в районе 484 км трассы Тюмень — Омск. Они увидели автомобиль Toyota RAV4, который ехал по криволинейной траектории.

Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, однако он проигнорировал их, а затем и вовсе попытался скрыться в направлении Тюкалинска, но его остановили. Во время разговора с 39-летним водителем автоинспекторы заметили, что он нетрезвый, но мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Тогда ему предложили отправиться в медицинский кабинет. Водитель сначала согласился, а потом начал вести себя агрессивно и снова попытался сбежать. Полицейским пришлось использовать наручники, чтобы утихомирить мужчину.

На нарушителя завели два административных дела. У него забрали автомобиль и отправили его на специальную стоянку.

«Я с депутатом пустился в погоню». Появились подробности угона машины ДПС под Омском
Узнать подробнее
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#ГИБДД#Пьяные водители
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь
Сегодня, 18:44
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10