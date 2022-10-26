Кошки-мышки с полицейскими. В Омской области пьяный водитель дважды пытался сбежать

Вчера, 25 октября, около 1:20 сотрудники ГИБДД несли службу в районе 484 км трассы Тюмень — Омск. Они увидели автомобиль Toyota RAV4, который ехал по криволинейной траектории.
Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, однако он проигнорировал их, а затем и вовсе попытался скрыться в направлении Тюкалинска, но его остановили. Во время разговора с 39-летним водителем автоинспекторы заметили, что он нетрезвый, но мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.
Тогда ему предложили отправиться в медицинский кабинет. Водитель сначала согласился, а потом начал вести себя агрессивно и снова попытался сбежать. Полицейским пришлось использовать наручники, чтобы утихомирить мужчину.
На нарушителя завели два административных дела. У него забрали автомобиль и отправили его на специальную стоянку.