Кошки-мышки с полицейскими. В Омской области пьяный водитель дважды пытался сбежать

Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, однако он проигнорировал их, а затем и вовсе попытался скрыться в направлении Тюкалинска, но его остановили. Во время разговора с 39-летним водителем автоинспекторы заметили, что он нетрезвый, но мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.