Канье Уэст перестал быть миллиардером из-за постов в соцсетях

Причиной разрыва соглашений о сотрудничества с Канье Уэстом — его высказывания в поддержку чернокожих. Кроме того, на неделе моды во Франции Канье Уэст присутствовал в худи со слоганом «Жизни белых имеют значение», что трактовали как противоположность слогану движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). После этого страницы исполнителя в социальных сетях заблокировали, по причине разжигания ненависти.