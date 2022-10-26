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Канье Уэст перестал быть миллиардером из-за постов в соцсетях

26 октября 07:50
Фото: соцсети
Американский рэпер Канье Уэст перестал быть долларовым миллиардером после того, как с ним прекратили сотрудничать несколько компаний. Причина прекращения сотрудничества — резкие высказывания исполнителя в сети.

Партнерство с Канье Уэстом решил прекратить бренд Adidas — представители компании сослались на записи исполнителя в соцсетях, которые сочли провокационными. В настоящее время состояние Уэста — 400 млн долларов, тогда как весной 2022 года оно оценивалось в 2 млрд долларов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на Forbes.

Причиной разрыва соглашений о сотрудничества с Канье Уэстом — его высказывания в поддержку чернокожих. Кроме того, на неделе моды во Франции Канье Уэст присутствовал в худи со слоганом «Жизни белых имеют значение», что трактовали как противоположность слогану движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). После этого страницы исполнителя в социальных сетях заблокировали, по причине разжигания ненависти.

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