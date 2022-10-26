Канье Уэст перестал быть миллиардером из-за постов в соцсетях

Партнерство с Канье Уэстом решил прекратить бренд Adidas — представители компании сослались на записи исполнителя в соцсетях, которые сочли провокационными. В настоящее время состояние Уэста — 400 млн долларов, тогда как весной 2022 года оно оценивалось в 2 млрд долларов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на Forbes.
Причиной разрыва соглашений о сотрудничества с Канье Уэстом — его высказывания в поддержку чернокожих. Кроме того, на неделе моды во Франции Канье Уэст присутствовал в худи со слоганом «Жизни белых имеют значение», что трактовали как противоположность слогану движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). После этого страницы исполнителя в социальных сетях заблокировали, по причине разжигания ненависти.