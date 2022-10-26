Глава СК обсудил меры по защите детей из ЛДНР, Запорожской и Херсонсонской областей

Так, по словам главы Следкома, с 2014 года ведомством возбуждено около 2 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. Что касается гуманитарных вопросов, то под шефство СК РФ взяты Республиканский детский травматологический центр города Донецка, Республиканская детская клиническая больница города Луганска, Луганский дом ребенка.