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Глава СК обсудил меры по защите детей из ЛДНР, Запорожской и Херсонсонской областей

26 октября 11:35
Фото: СК РФ
В ведомстве прошел координационный совет по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов.

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин провел очередной координационный совет по оказанию помощи детям, которые пострадали во время боевых действий на территории новых субъектов России, - Запорожской и Херсонской областей, А также Луганской и Донецкой народных республик.

В мероприятии участвовали сотрудники различных отделов и подразделений СК РФ, территориальных управлений,  Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, советник главы ДНР, представители  Минобороны,  МВД, МЧС, Минздрава, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства труда и социальной защиты, Федерального агентства по делам молодежи, Департамента здравоохранения города Москвы, Министерства образования и науки ДНР,  Русской православной церкви, аппарата Уполномоченного по правам ребенка ЛНР и различных общественных организаций.

«Глава СК России обозначил основные направления работы по защите прав детей, пострадавших в ходе боевых действий на территориях ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины: обеспечение качественной медицинской помощи, решение жилищных вопросов, адаптация к российским образовательным стандартам на присоединенных территориях, психологическое сопровождение и наставничество», — пояснили в пресс-службе СК РФ.

Так, по словам главы Следкома, с 2014 года ведомством возбуждено около 2 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима.  Что касается гуманитарных вопросов, то под шефство СК РФ взяты Республиканский детский травматологический центр города Донецка, Республиканская детская клиническая больница города Луганска, Луганский дом ребенка.

«Порядка 6 тонн гуманитарной помощи офицеры ведомства отправили детям Донбасса и военнослужащим Минобороны в рамках автопробега «От Кузбасса до Донбасса». Кроме того, с февраля по октябрь 2022 года СК РФ совместно с Минобороны РФ эвакуированы 253 ребенка, из которых 121 – это дети-сироты», — сообщили в Следкоме.

После докладов участников совещания было отмечено, что сейчас важна жизнь каждого ребенка. Потому все присутствующие единогласно выразили готовность участвовать в решении вопросов.

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