Глава СК обсудил меры по защите детей из ЛДНР, Запорожской и Херсонсонской областей

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин провел очередной координационный совет по оказанию помощи детям, которые пострадали во время боевых действий на территории новых субъектов России, - Запорожской и Херсонской областей, А также Луганской и Донецкой народных республик.
В мероприятии участвовали сотрудники различных отделов и подразделений СК РФ, территориальных управлений, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, советник главы ДНР, представители Минобороны, МВД, МЧС, Минздрава, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства труда и социальной защиты, Федерального агентства по делам молодежи, Департамента здравоохранения города Москвы, Министерства образования и науки ДНР, Русской православной церкви, аппарата Уполномоченного по правам ребенка ЛНР и различных общественных организаций.
«Глава СК России обозначил основные направления работы по защите прав детей, пострадавших в ходе боевых действий на территориях ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины: обеспечение качественной медицинской помощи, решение жилищных вопросов, адаптация к российским образовательным стандартам на присоединенных территориях, психологическое сопровождение и наставничество», — пояснили в пресс-службе СК РФ.
Так, по словам главы Следкома, с 2014 года ведомством возбуждено около 2 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. Что касается гуманитарных вопросов, то под шефство СК РФ взяты Республиканский детский травматологический центр города Донецка, Республиканская детская клиническая больница города Луганска, Луганский дом ребенка.
«Порядка 6 тонн гуманитарной помощи офицеры ведомства отправили детям Донбасса и военнослужащим Минобороны в рамках автопробега «От Кузбасса до Донбасса». Кроме того, с февраля по октябрь 2022 года СК РФ совместно с Минобороны РФ эвакуированы 253 ребенка, из которых 121 – это дети-сироты», — сообщили в Следкоме.
После докладов участников совещания было отмечено, что сейчас важна жизнь каждого ребенка. Потому все присутствующие единогласно выразили готовность участвовать в решении вопросов.