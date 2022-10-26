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Гиблые земли. Под Омском обнаружили огромную свалку с опасными отходами

26 октября 10:48
Фото: 1MI

В Омской области неизвестные устроили свалку птичьего помета

Почва загрязнена бактериями, содержание которых превышает норму до 100 тыс. раз.

По данным Россельхознадзора, на территории поселка Богословского, недалеко от Сибирской птицефабрики был обнаружен участок земли более 20 га, на котором неизвестные складировали птичий помет, который в свою очередь представляет опасность для экологии и здоровья человека, особенно в случае попадания сточных воды в реку Омь.

«Отходы животноводства (куриный помет) складировались на верхнем плодородном слое почвы без укрывного и изоляционного (подстилающего) материала. Исследование почвы показало превышение количества обобщенных колиформных бактерий от 1 000 до 100 000 раз, а также превышение фекальных энтерококков от 10 до 100 раз», — добавили в пресс-службе управления.

В настоящий момент ведомство устанавливает виновников загрязнения. Им предложат добровольно ликвидировать свалку, а в случает отказа — дело будет передано в суд.

 

Фото: www.rsn-omsk.ru
#Юлия Бармина#Город#Почва#Бактерии#Загрязнение#Свалка отходов#Свалка
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