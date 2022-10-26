Гиблые земли. Под Омском обнаружили огромную свалку с опасными отходами

По данным Россельхознадзора, на территории поселка Богословского, недалеко от Сибирской птицефабрики был обнаружен участок земли более 20 га, на котором неизвестные складировали птичий помет, который в свою очередь представляет опасность для экологии и здоровья человека, особенно в случае попадания сточных воды в реку Омь.
«Отходы животноводства (куриный помет) складировались на верхнем плодородном слое почвы без укрывного и изоляционного (подстилающего) материала. Исследование почвы показало превышение количества обобщенных колиформных бактерий от 1 000 до 100 000 раз, а также превышение фекальных энтерококков от 10 до 100 раз», — добавили в пресс-службе управления.
В настоящий момент ведомство устанавливает виновников загрязнения. Им предложат добровольно ликвидировать свалку, а в случает отказа — дело будет передано в суд.