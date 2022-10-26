Гиблые земли. Под Омском обнаружили огромную свалку с опасными отходами

По данным Россельхознадзора, на территории поселка Богословского, недалеко от Сибирской птицефабрики был обнаружен участок земли более 20 га, на котором неизвестные складировали птичий помет, который в свою очередь представляет опасность для экологии и здоровья человека, особенно в случае попадания сточных воды в реку Омь.