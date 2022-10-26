Эксперты назвали изменения в закон о рекламе попыткой передела рынка

Согласно предположению экспертов, эти поправки представляют собой законодательную попытку монополизации двух, не связанных между собой рынков: рынка электронных досок объявлений и рынка цифровой рекламы (в первую очередь наружной). Предусмотрено создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который будет наделен монопольными правами. Аналитики «Минченко консалтинг» опасаются, что после принятия законопроекта игроки рекламного рынка попадут от него в зависимость. Региональные рекламщики могут и вовсе быть выдавлены с рынка и стать банкротами. Об этом пишет regnum.ru.