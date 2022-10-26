Эксперты назвали изменения в закон о рекламе попыткой передела рынка

Согласно предположению экспертов, эти поправки представляют собой законодательную попытку монополизации двух, не связанных между собой рынков: рынка электронных досок объявлений и рынка цифровой рекламы (в первую очередь наружной). Предусмотрено создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который будет наделен монопольными правами. Аналитики «Минченко консалтинг» опасаются, что после принятия законопроекта игроки рекламного рынка попадут от него в зависимость. Региональные рекламщики могут и вовсе быть выдавлены с рынка и стать банкротами. Об этом пишет regnum.ru.
Эксперты подчеркивают, что поправки к закону о рекламе встретили единодушное противодействие на разных уровнях. Против высказался рекламный бизнес всех регионов страны. Законопроект получил более 60 негативных отзывов и от властей на местах, которые опасаются лишиться доходов в бюджет.
Авторы материала перечислили несколько лоббистских целей, попытка достичь которых может содержаться в поправках к закону о рекламе. Это - полный передел и захват рынка, подготовка к недружественным поглощениям, монополизация поставщика IT-решений, захват рекламных площадок в мегаполисах, бесконтрольное использование рекламы на исторических объектах.
Противники законопроекта убеждены, что закон содержит много лишнего и не отвечает критериям безопасности, ради которых он, собственно, создавался, а площадка единого оператора является гораздо более уязвимой для хакерских атак. Кроме того, не исключается возможность бюрократизации процесса размещения объявлений рядовыми гражданами.
Отраслевые бизнес-ассоциации подчеркивают, что в нынешнем виде новый закон «убьет 90% рынка». Есть риск возникновения новых «серых» рекламных площадок. Вытеснение с рынка других участников процесса создает риск резкого снижения занятости.
Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов рассказал, что стремительные принятия лоббистских законов отмечались и ранее, но тогда всё проходило спокойно, а в случае законопроекта о рекламе это сломалось. Он также добавил, что губернаторы научились разговаривать с бизнесом, когда дело коснулось поправок к закону “О рекламе”.
Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков указал, что в случае с поправками в закон о рекламе нарушены не только буква, но и дух закона. Он подчеркнул, что данный законопроект является лоббистским и число подобных ему проектов в последние месяцы увеличилось. Даванков и его коллеги, по словам самого депутата, выступили против предлагаемых поправок единым фронтом.
По мнению авторов доклада, партия «Единая Россия» ко второму чтению поправок может выступить в роли модератора компромиссного решения, принимающего во внимание интересы регионов. Кроме того, важную роль будет играть позиция “палаты регионов” — Совета Федерации, поскольку большая часть субъектов РФ и муниципалитетов негативно настроена по отношению к законопроекту.