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Эксперт Саванович рассказал о серьезных последствиях затяжных стрессов

26 октября, 17:16
Стрессы являются совокупностью реакций организма, возникающих в процессе воздействия каких-либо внутренних или внешних раздражителей. Если такой процесс продолжается долго, истощаются ресурсы человеческого организма.

Общественная служба новостей пишет об этом со ссылкой на руководителя медицинской онлайн-лаборатории Валерия Савановича. По словам эксперта, главную роль в развитии такой реакции организма как стресс играют гормоны надпочечников. Если стрессовое состояние хроническое, положительное их действие сменяет отрицательное: подавляется работа иммунной системы, появляются воспаления с язвами на слизистой желудка, повышается риск развития стойкой гипергликемии и гипотиреоза.

К другим серьезным последствиям хронических стрессов Саванович отнес повышение свертываемости крови и артериального давления. Это чревато гипертонией, резюмировал медик. 

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