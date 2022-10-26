Эксперт Саванович рассказал о серьезных последствиях затяжных стрессов

Общественная служба новостей пишет об этом со ссылкой на руководителя медицинской онлайн-лаборатории Валерия Савановича. По словам эксперта, главную роль в развитии такой реакции организма как стресс играют гормоны надпочечников. Если стрессовое состояние хроническое, положительное их действие сменяет отрицательное: подавляется работа иммунной системы, появляются воспаления с язвами на слизистой желудка, повышается риск развития стойкой гипергликемии и гипотиреоза.