"Единая Россия" раскрыла приоритеты бюджета на следующий год

«Учитывая вызовы времени, в региональном бюджете планируется учесть поддержку семей мобилизованных омичей. Уже заявлено о субсидиях на догазификацию, прорабатывается вопрос поддержки детей из семей мобилизованных, утверждены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей для каждого мобилизованного. Считаю, что все эти меры поддержки должны войти в народную программу партии «Единая Россия» на региональном уровне.