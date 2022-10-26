"Единая Россия" раскрыла приоритеты бюджета на следующий год

Заседание посвятили финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Медведев заявил: все подготовленные решения должны внести вклад в реализацию социальных обязательств народной программы. Это касается предоставления материнского капитала, выплат при рождении детей, по инвалидности, а также выплат пенсий и зарплат работникам бюджетной отрасли.
По словам Дмитрия Медведева, перед “Единой Россией” поставлена задача гарантировать для всех новых граждан РФ российские социальные стандарты. “Речь идет об инфраструктурных проектах, восстановлении инфраструктуры, предоставлении господдержки предпринимателям”, – подчеркнул он.
Согласно предложению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, нужно объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую государственную программу. Он добавил, рабочая группа рассматривает 92 предложения по дополнению народной программы. До 1 декабря Турчак пообещал предоставить инициативы по корректировке народной программы.
По заявлению министра финансов Антона Силуанова, в проекте бюджета на 2023-2025 годы всем социальным обязательствам выделены средства в необходимых объемах. Это относится к реализации как уже существующих мер поддержки, так и новых.
“На реализацию народной программы в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах – по 3 триллиона”, – напомнил Андрей Макаров, координатор направления “Финансовое обеспечение исполнения программы”, председатель комитета Госдумы.
Отдельно в бюджете заложены деньги на обеспечение обороноспособности и безопасности, включая социальные гарантии военнослужащим. Повышенное внимание, считает Макаров, стоит уделить и формированию технологического суверенитета. Как пишет ER.ru, на это в бюджете нужно выделить необходимые средства.
«Учитывая вызовы времени, в региональном бюджете планируется учесть поддержку семей мобилизованных омичей. Уже заявлено о субсидиях на догазификацию, прорабатывается вопрос поддержки детей из семей мобилизованных, утверждены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей для каждого мобилизованного. Считаю, что все эти меры поддержки должны войти в народную программу партии «Единая Россия» на региональном уровне.
Также не останутся без внимания остальные направления – это ремонт объектов социальной инфраструктуры, обслуживание дорожной сети, ремонт дорог в рамках федеральных проектов, поддержка сфер здравоохранения, культуры и образования. Отдельной линией идет работа важных стратегических объектов жилищно-коммунального хозяйства», - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артёмов.