Челябинские хлеборобы в этом году смогли собрать рекордный урожай зерна

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на правительство области, она оказалась лидером среди регионов, входящих в Уральский федеральный округ по показателю валового сбора зерна. Аналогична ситуация и с другой аграрной продукцией. По ней она абсолютный лидер в округе и среди 10 самых крупных производителей АПК в РФ. Этому не помешал даже ряд последних засушливых лет.
Рекордному урожаю зерна способствовало то, что выросла на три процента посевная площадь. Это превратило ее в самую большую в округе. Свою роль, безусловно, сказали и необычайно удачные в этом году климатические условия.
Хлеборобы региона смогли собрать пшеницы в этом сезоне 1 миллион 394 тысячи тонн, что на 194 процента больше, чем в минувшем. Было намолочено 288,8 тысяч тонн твердой пшеницы. Такого еще не было в истории региона.
Помимо этого, здесь собраны десятки тысяч тонн других культур. А заготовленных кормов хватит на полтора года.
Сейчас в регионе еще продолжают убирать некоторые овощи и ряд масличных культур. Уже видно, что урожай будет выше, чем в ушедшем году.