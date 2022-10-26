Челябинские хлеборобы в этом году смогли собрать рекордный урожай зерна

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на правительство области, она оказалась лидером среди регионов, входящих в Уральский федеральный округ по показателю валового сбора зерна. Аналогична ситуация и с другой аграрной продукцией. По ней она абсолютный лидер в округе и среди 10 самых крупных производителей АПК в РФ. Этому не помешал даже ряд последних засушливых лет.