77% компаний не предоставили своим сотрудникам бронь от частичной мобилизации

При этом 77% не подумали об оформлении брони. А в 83% компаний отметили, что они не готовы были к частичной мобилизации. У восьми процентов компаний на этот случай был план, а девять процентов смогли подготовиться к частичной мобилизации в процессе. Об этом пишет infox.ru.
61% компаний выразили готовность финансово поддержать мобилизованных сотрудников, а также предоставить им юридическую и психологическую помощь.
В случае если начнется вторая волна мобилизации, то 15% компаний сообщили, что у них есть план, а 62% ответили, что у них есть частичный план.
Многие работодатели отмечаются для себя главные задачи в это непростое время. Среди них помощь своим мобилизованным работникам и их семьям, создание четкого плана на будущее, организация переезда, бронь или удаленная работа для своих работников.
Следует отметить, что 92% компаний говорят о сложной атмосфере в своих коллективах. 21% работодателей отмечает сильное напряжение в команде, из-за которого нельзя продуктивно работать. 52% компаний решили не устраивать корпоративы в ближайшие шесть месяцев. При этом 19% обсуждают возможность организации праздников.