77% компаний не предоставили своим сотрудникам бронь от частичной мобилизации

При этом 77% не подумали об оформлении брони. А в 83% компаний отметили, что они не готовы были к частичной мобилизации. У восьми процентов компаний на этот случай был план, а девять процентов смогли подготовиться к частичной мобилизации в процессе. Об этом пишет infox.ru.