Выяснилось, сколько людей болеет в Омской области риновирусом и парагриппом

Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает родителей не отправлять детей в школы и детские сады с симптомами простуды и вместо этого обращаться к врачу. Руководителям образовательных учреждений напомнили об «утренних фильтрах»: отстранении детей и персонала с признаками инфекционных заболеваний. Также о проветривании, влажной уборке и дезинфекции помещений.