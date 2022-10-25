Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выяснилось, сколько людей болеет в Омской области риновирусом и парагриппом

25 октября 06:03
Фото: 1MI

Омичи стали болеть парагриппом чаще, чем коронавирусом

Сезонная эпидемия простуд в Омской области вышла на самый пик. Врачи советуют не забывать о масках и антисептиках.

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила о статистике простудных заболеваний. Положительных находок в тестах 72,4%, что для конца октября привычно, но не отменяет заботы о себе и близких.

За неделю с 17 по 23 октября высокая заболеваемость омичей вызвана циркуляцией инфекции COVID-19 и вирусов не гриппозного происхождения.

Риновирусами болеют 52,3%, парагриппом — 23,8%, бокавирусами — 9,5%, COVID-19 и его братья — аденовирусы и РС — по 4,8%.  Грипп пока до нас не дошел.

Всего привилось в этом сезоне более 775420 человек — это 62,0% от плана. Охват вакцинацией против гриппа составляет 41,3% жителей Омской области.

Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает родителей не отправлять детей в школы и детские сады с симптомами простуды и вместо этого обращаться к врачу. Руководителям образовательных учреждений напомнили об «утренних фильтрах»: отстранении детей и персонала с признаками инфекционных заболеваний. Также о проветривании, влажной уборке и дезинфекции помещений.

Население Роспотребнадзор попросил носить маски, мыть руки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и прививаться.

Ранее мы рассказывали о ситуации на прошлой неделе. Сейчас динамика явно идет в рост, берегите себя и не болейте.

В анализах половины омичей нашлись вирусные инфекции
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Ковид#Простуда#Статистика#Касается каждого
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10