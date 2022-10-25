Выяснилось, сколько людей болеет в Омской области риновирусом и парагриппом

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила о статистике простудных заболеваний. Положительных находок в тестах 72,4%, что для конца октября привычно, но не отменяет заботы о себе и близких.
За неделю с 17 по 23 октября высокая заболеваемость омичей вызвана циркуляцией инфекции COVID-19 и вирусов не гриппозного происхождения.
Риновирусами болеют 52,3%, парагриппом — 23,8%, бокавирусами — 9,5%, COVID-19 и его братья — аденовирусы и РС — по 4,8%. Грипп пока до нас не дошел.
Всего привилось в этом сезоне более 775420 человек — это 62,0% от плана. Охват вакцинацией против гриппа составляет 41,3% жителей Омской области.
Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает родителей не отправлять детей в школы и детские сады с симптомами простуды и вместо этого обращаться к врачу. Руководителям образовательных учреждений напомнили об «утренних фильтрах»: отстранении детей и персонала с признаками инфекционных заболеваний. Также о проветривании, влажной уборке и дезинфекции помещений.
Население Роспотребнадзор попросил носить маски, мыть руки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и прививаться.
Ранее мы рассказывали о ситуации на прошлой неделе. Сейчас динамика явно идет в рост, берегите себя и не болейте.