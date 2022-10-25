В ходе проверки обнаружились как дефекты покрытия детских площадок, так и у самих объектов на площадках. Даже стендами информации прокуратура не осталась довольна. На настоящий момент работы по благоустройству не завершены, хотя еще в сентябре прокуратура округа внесла представление руководителю ООО «Завгор».