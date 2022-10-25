Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в Советском округе выявлены нарушения в благоустройстве территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проверяли придомовые территории на ул. Тюленина 3/2. Микрорайон «Юбилейный», а конкретно — пр. Мира 165Д. Также дома 27 и 27А на ул. Нефтезаводской.
В июле этого года подрядчик «Завгор» был предупрежден прокуратурой Советского округа о том, что сроки срывать недопустимо. Теперь работу проверили, но не приняли. Нашлись нарушения.
В ходе проверки обнаружились как дефекты покрытия детских площадок, так и у самих объектов на площадках. Даже стендами информации прокуратура не осталась довольна. На настоящий момент работы по благоустройству не завершены, хотя еще в сентябре прокуратура округа внесла представление руководителю ООО «Завгор».
На недостатки, выявленные в ходе нынешней проверки было указано заказчику и подрядчикам. Прокуратура Советского округа сейчас решает, как действовать дальше.
Вот другой пример недобросовестного отношения к качеству жизни детей: