Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Все лучшее — детям. На новых игровых площадках в Омске уложили плохой асфальт

25 октября 08:52
Фото: 1MI

На новых детских площадках Омска нашли дефекты

Выявлены нарушения. В Омске проверили, как идет строительство детских площадок и благоустройство территорий в рамках национального проекта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в Советском округе выявлены нарушения в благоустройстве территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проверяли придомовые территории на ул. Тюленина 3/2. Микрорайон «Юбилейный», а конкретно — пр. Мира 165Д. Также дома 27 и 27А на ул. Нефтезаводской.

В июле этого года подрядчик «Завгор» был предупрежден прокуратурой Советского округа о том, что сроки срывать недопустимо. Теперь работу проверили, но не приняли. Нашлись нарушения.

В ходе проверки обнаружились как дефекты покрытия детских площадок, так и у самих объектов на площадках. Даже стендами информации прокуратура не осталась довольна. На настоящий момент работы по благоустройству не завершены, хотя еще в сентябре прокуратура округа внесла представление руководителю ООО «Завгор».

На недостатки, выявленные в ходе нынешней проверки было указано заказчику и подрядчикам. Прокуратура Советского округа сейчас решает, как действовать дальше.

Вот другой пример недобросовестного отношения к качеству жизни детей:

Затянувшая сдачу детсада в Омске компания пять раз попала в реестр недобросовестных
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омск#Прокурорская проверка#Благоустройство города#Дети
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь
Сегодня, 18:44
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10