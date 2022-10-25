Во время визита Елизаветы II в Санкт-Петербург она попробовала блюда русской кухни

Во время приема были и казусы. Как предусматривает протокол, трапеза могла начаться только после того, как в руках королевы окажутся нож и вилка. Аналогичная ситуация и с окончанием обеда. Прекращать есть нужно было вместе королевой. Но поскольку не все гости с российской стороны были осведомлены об этом, пришлось просто объяснить, что обед закончен.