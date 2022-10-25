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Во время визита Елизаветы II в Санкт-Петербург она попробовала блюда русской кухни

25 октября, 15:38
Во время единственного визита королевы Елизаветы II в Россию, в Санкт-Петербурге она познакомилась с блюдами русской кухни. Остальные поездки она выполняла, будучи путешественницей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Marie Claire, благодаря лучшим блюдам русской кухни королева могла открыть для себя новый Петербург.

Это было решено сделать с помощью традиционным блюдам русской кухни, больше знакомым иностранцам по книгам и фильмам. В частности, ее угостили блинами с икрой, заливном, осетриной с хреном, столичным салатом и говяжьим языком. А на десерт - марципановым яблоком с яблочным муссом внутри.

Во время обеда ее также угостили борщом по-петербуржски с копчеными ребрами. А основное блюдо был представлено кулебякой из лосося и морским окунем с соусом из красной икры.

Во время приема были и казусы. Как предусматривает протокол, трапеза могла начаться только после того, как в руках королевы окажутся нож и вилка. Аналогичная ситуация и с окончанием обеда. Прекращать есть нужно было вместе королевой. Но поскольку не все гости с российской стороны были осведомлены об этом, пришлось просто объяснить, что обед закончен.



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