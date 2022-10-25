Во время визита Елизаветы II в Санкт-Петербург она попробовала блюда русской кухни

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Marie Claire, благодаря лучшим блюдам русской кухни королева могла открыть для себя новый Петербург.
Это было решено сделать с помощью традиционным блюдам русской кухни, больше знакомым иностранцам по книгам и фильмам. В частности, ее угостили блинами с икрой, заливном, осетриной с хреном, столичным салатом и говяжьим языком. А на десерт - марципановым яблоком с яблочным муссом внутри.
Во время обеда ее также угостили борщом по-петербуржски с копчеными ребрами. А основное блюдо был представлено кулебякой из лосося и морским окунем с соусом из красной икры.
Во время приема были и казусы. Как предусматривает протокол, трапеза могла начаться только после того, как в руках королевы окажутся нож и вилка. Аналогичная ситуация и с окончанием обеда. Прекращать есть нужно было вместе королевой. Но поскольку не все гости с российской стороны были осведомлены об этом, пришлось просто объяснить, что обед закончен.