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Власти Польши ужесточат закон о пребывании в стране украинских беженцев

25 октября, 13:32
В польском правительстве принято решение ужесточить закон, регламентирующий пребывание на территории республики украинских беженцев.

Определенную часть своих расходов в Польше мигранты из украинского государства вынуждены будут покрывать самостоятельно, сообщает Pravda.Ru.

Власти Польши детально изучают в настоящее время изменение в специальный закон, предусматривающий оказание помощи гражданам Украины, пишут местные массмедиа.  

Беженцы из Украины столкнутся, в частности, с ограничением доступа к социальным пособиям. Им нужно будет теперь предоставлять много различных документов для получения материальной помощи на детей в сумме 500 злотых ежемесячно.

 

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