Власти Польши ужесточат закон о пребывании в стране украинских беженцев

Определенную часть своих расходов в Польше мигранты из украинского государства вынуждены будут покрывать самостоятельно, сообщает Pravda.Ru.
Власти Польши детально изучают в настоящее время изменение в специальный закон, предусматривающий оказание помощи гражданам Украины, пишут местные массмедиа.
Беженцы из Украины столкнутся, в частности, с ограничением доступа к социальным пособиям. Им нужно будет теперь предоставлять много различных документов для получения материальной помощи на детей в сумме 500 злотых ежемесячно.