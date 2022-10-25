Валерий Лимаренко: Ни один вопрос семей мобилизованных не остаётся без внимания

Власти Сахалинской области активно поддерживают не только мобилизованных, но и оказывают всю необходимую помощь их родственникам. Губернатор региона Валерий Лимаренко провёл уже десятки встреч с семьями воинов, как уже давно отправленных в зону СВО, так и только проходящих переподготовку на полигонах, пишет sakh.online
На личных приёмах к губернатору обратились с просьбами жители Южно-Сахалинска, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов. Большинство обращений связаны с бытовыми трудностями и вопросов финансовой поддержки.
– В ежедневном режиме встречаюсь с семьями наших защитников и из первых уст слышу их просьбы. Такую же работу ведут главы районов. Помогаем решать все вопросы, которые волнуют жён и родителей мобилизованных сахалинцев. Привезти дрова и уголь, найти работу, отремонтировать дом, устроить ребенка в детский сад, записать на приём к узкому специалисту – такие обращения звучат наиболее часто. Есть и более сложные вопросы, требующие времени на решение. Но ни один не остается без внимания, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Например, на личном приёме у губернатора пенсионерка из Петропавловского рассказала, что перенесла тяжелое заболевание. По поручению Валерия Лимаренко её направили восстанавливать здоровье в областной реабилитационный центр.
Жительница села Успенского, чьих сыновей мобилизовали для несения службы в рядах вооруженных сил России, попросила помочь с запасом топлива на зиму. Местные предприниматели оказали поддержку и привезли ей 10 тонн угля и 3 кубометра дров. А волонтёры помогли их наколоть. Кроме того, специалисты починили электропроводку дома.
Супруга одного из защитников, проживающая в Корсаковском районе, рассказала, что они проживают в аварийном доме. По решению губернатора семье в кратчайшие сроки предоставят комфортную квартиру в новостройке на улице Лермонтова. Другая семья попросила приобрести колотые дрова – уже на этой неделе они будут доставлены. Кроме того, сотрудники районной администрации осмотрят квартиру отца мобилизованного, которая пострадала после затопления. Пенсионеру будет оказано содействие в проведении ремонтных работ.
На встречах с главой региона также просят о финансовой поддержке. По решению губернатора семьям призванных на военную службу сахалинцев и курильчан выплачивают по 300 тысяч рублей. Право на финансовую помощь имеют супруга мобилизованного, родители (если он не состоит в браке), несовершеннолетние дети или сам призывник (если у него нет близких родственников).
Все просьбы сахалинцев, чьи близкие были мобилизованы, находятся на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Валерий Лимаренко поставил задачу – оказать семьям защитников всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов.