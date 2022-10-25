Валерий Лимаренко: Ход реализации проектов по благоустройству на постоянном контроле

Обустройство общественных пространств позволяет повысить уровень жизни сахалинцев и курильчан, сделать досуг более разнообразным и интересным. В работе остаются еще 11 объектов, 3 из которых – продолжаться в следующем году. За счёт региональных и федеральных средств на островах приводят в порядок площади, на месте пустырей создают аллеи и скверы. В этом году на благоустройство 28 общественных территорий предусмотрели свыше 470 млн рублей, в том числе около 77 – из федерального бюджета.