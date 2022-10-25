Валерий Лимаренко: Ход реализации проектов по благоустройству на постоянном контроле

На территории Сахалинской области завершаются работы по благоустройству общественных пространств, запланированных на этот год. С начала года новый облик получили 17 общественных территорий островного региона, на финишной стадии работы ещё на нескольких площадках.
Ход реализации проектов по благоустройству на постоянном контроле у губернатора Валерия Лимаренко. Он подчёркивает: когда люди видят красоту и уют, они сами стремятся поддерживать это.
Как сообщает портал Sakh.online, недавно завершились работы на привокзальной площади в Ильинском. Там обустроен тротуар, установили новые скамейки, урны, вазоны, а также систему освещения. Уделено внимание досугу малышей - здесь появилась детская зона с резиновым покрытием, горкой, качелями и песочницей. В обновлённом сквере в Горнозаводске предусмотрели пешеходные дорожки, смонтировали освещение, установили скамейки, урны, многоярусные клумбы и беседки. В следующем году намечено высадить саженцы кустарников и деревьев. Запланированы торжества, посвящённые открытию зелёной рекреационной зоны, на которые приглашены все жители села.
В числе обновлённых общественных пространств, обновлённых в этом году в Сахалинской области, благоустроенный сквер в Охе, рядом с памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Реконструированы территории в Долинске - в границах улиц Комсомольской и Севастьянова, а также в сквере имени А. П. Чехова. В Курильске преобразили сквер искусств, а в Чехове Холмского района благоустроили сельскую площадь. Мемориальная площадь появилась в селе Арги-Паги Тымовского района. Общественную территорию при Аллее славы обустроили в Макарове.
На сегодня более чем на 90% ремонт выполнен в сквере Авиаторов в Южно-Сахалинске, сквере памяти в селе Ныш Ногликского района, на территории возле бассейна в Холмске и на площадке для выгула собак в Макарове. На объектах осталось установить малые архитектурные формы и провести озеленение.
Обустройство общественных пространств позволяет повысить уровень жизни сахалинцев и курильчан, сделать досуг более разнообразным и интересным. В работе остаются еще 11 объектов, 3 из которых – продолжаться в следующем году. За счёт региональных и федеральных средств на островах приводят в порядок площади, на месте пустырей создают аллеи и скверы. В этом году на благоустройство 28 общественных территорий предусмотрели свыше 470 млн рублей, в том числе около 77 – из федерального бюджета.