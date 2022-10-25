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В Омской области грузовой поезд столкнулся с автовышкой

25 октября 13:24
Фото: 1MI
Проводится доследственная проверка.

По данным Восточного межрегионального следственного управления
на транспорте, 25 октября около 13 часов на перегоне ст. Петрушенко — ст. Любино грузовой поезд столкнулся с автовышкой, работающей недалеко от железнодорожных путей.

В результате столкновения никто не пострадал, однако была повреждена опора линии электропередачи, из-за чего ожидается задержка движения железнодорожных составов.

В настоящий момент проводится проверка по выявлению нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в ведомстве.

#Юлия Бармина#Происшествия#Поезд#Авария#Столкновение
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