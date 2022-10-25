В Омской области грузовой поезд столкнулся с автовышкой

По данным Восточного межрегионального следственного управления
на транспорте, 25 октября около 13 часов на перегоне ст. Петрушенко — ст. Любино грузовой поезд столкнулся с автовышкой, работающей недалеко от железнодорожных путей.
В результате столкновения никто не пострадал, однако была повреждена опора линии электропередачи, из-за чего ожидается задержка движения железнодорожных составов.
В настоящий момент проводится проверка по выявлению нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в ведомстве.