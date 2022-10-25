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В Мособлсуде проверят законность приговора американской баскетболистке

25 октября 07:32
Фото: 1MI
Будет рассматриваться возможность отмены приговора по делу о контрабанде.

В Московском областном суде 25 октября будет рассматриваться жалоба на приговор, вынесенный в отношении гражданки США, спортсменки Бриттни Грайнер, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на судебный орган. Грайнер была осуждена на девять лет за контрабанду наркотиков.

Заседание началось в 11.00. К настоящему моменту известно, что Бриттни Грайнер будет участвовать в процессе по видеосвязи, находясь в СИЗО. Как отмечают адвокаты, спортсменка «не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения».

В начале августа 2022 года Химкинский городской суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и к штрафу на 1 млн рублей. 

#Общество
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