В Мособлсуде проверят законность приговора американской баскетболистке

В Московском областном суде 25 октября будет рассматриваться жалоба на приговор, вынесенный в отношении гражданки США, спортсменки Бриттни Грайнер, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на судебный орган. Грайнер была осуждена на девять лет за контрабанду наркотиков.