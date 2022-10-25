В чем сила, брат? Омич изготавливал и продавал «обрезы»

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила о поимке подпольного оружейника.
Кировский районный суд вынес приговор по ч. 1, 2, 7 ст. 222 УК РФ «, хранение и сбыт боеприпасов», а также по ч. 1 ст. 223 УК РФ «изготовление и переделка огнестрельного оружия».
Житель Омска покупал пневматику, сигнальное оружие и «стволы» для холостых. Оружие он кустарными способами переделывал в боевое у себя дома и в подвале. «Пристреливался» на площадках, найденных по «связям» с другими криминальными элементами. Готовый и «проверенный» товар хранил дома.
Сотрудники УФСБ при поддержке СОБРа изъяли в незаконной мастерской 16 короткостволов. Омичу назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.