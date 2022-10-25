В чем сила, брат? Омич изготавливал и продавал «обрезы»

Житель Омска покупал пневматику, сигнальное оружие и «стволы» для холостых. Оружие он кустарными способами переделывал в боевое у себя дома и в подвале. «Пристреливался» на площадках, найденных по «связям» с другими криминальными элементами. Готовый и «проверенный» товар хранил дома.