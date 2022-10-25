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В чем сила, брат? Омич изготавливал и продавал «обрезы»

25 октября 07:16
Фото: Пресс-служба УФСБ Омской области

В Омске подпольного оружейника отправили в колонию на 3.5 года

Омич в подвале переделывал сигнальное оружие в боевое. Обрезы изъяли.

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила о поимке подпольного оружейника.

Кировский районный суд вынес приговор по ч. 1, 2, 7 ст. 222 УК РФ «, хранение и сбыт боеприпасов», а также по ч. 1 ст. 223 УК РФ «изготовление и переделка огнестрельного оружия».

Житель Омска покупал пневматику, сигнальное оружие и «стволы» для холостых. Оружие он кустарными способами переделывал в боевое у себя дома и в подвале. «Пристреливался» на площадках, найденных по «связям» с другими криминальными элементами. Готовый и «проверенный» товар хранил дома.

Сотрудники УФСБ при поддержке СОБРа изъяли в незаконной мастерской 16 короткостволов. Омичу назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Фото: Предоставлено УФСБ России по Омской области

Незаконный оборот оружия - большая проблема. Вот яркий пример того, как это часто заканчивается:

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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Оружие
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