Ученые из Австралии предлагают лечить ожирение песком

При изготовлении частиц ученые учли, что для оптимального впитывания пищеварительных ферментов необходима поверхность с большой площадью. Исследователи выявили, что пористые частицы кремнезема, ширина которых составляет 6 – 10 нанометров, являются наиболее подходящими для запуска реакции на жиры и сахара.