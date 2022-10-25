Ученые из Австралии предлагают лечить ожирение песком

Исследователи использовали искусственный кремнезем в целях препятствия адсорбции жиров и углеводов. В рамках эксперимента была создана среда, имитирующая ЖКТ, пишет Общественная служба новостей.
При изготовлении частиц ученые учли, что для оптимального впитывания пищеварительных ферментов необходима поверхность с большой площадью. Исследователи выявили, что пористые частицы кремнезема, ширина которых составляет 6 – 10 нанометров, являются наиболее подходящими для запуска реакции на жиры и сахара.
Результаты показали, что данная технология является достаточно щадящей для желудка и имеет меньше побочных действий по сравнению с существующими препаратами от ожирения.
Сейчас ученые намерены проверить результаты эксперимента на животных.