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Ученые из Австралии предлагают лечить ожирение песком

25 октября, 18:24
По мнению австралийских ученых, очищенный песок может помочь в борьбе с ожирением. Результаты научных исследований на эту тему были опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Исследователи использовали искусственный кремнезем в целях препятствия адсорбции жиров и углеводов. В рамках эксперимента была создана среда, имитирующая ЖКТ, пишет Общественная служба новостей.

При изготовлении частиц ученые учли, что для оптимального впитывания пищеварительных ферментов необходима поверхность с большой площадью. Исследователи выявили, что пористые частицы кремнезема, ширина которых составляет 6 – 10 нанометров, являются наиболее подходящими для запуска реакции на жиры и сахара.

Результаты показали, что данная технология является достаточно щадящей для желудка и имеет меньше побочных действий по сравнению с существующими препаратами от ожирения.

Сейчас ученые намерены проверить результаты эксперимента на животных.

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