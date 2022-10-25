«Траст» сообщил о продаже одного из крупнейших агрохолдингов в России — «РОСТАГРО»

Предприятие «ТрастАгро-Элеватор» обеспечивает возможность единовременного хранения 145 тыс. тонн готовой продукции, в том числе в элеваторе вместимостью 75 тыс. тонн. На территории всех 16 токов организован полный цикл приема, подработки и хранения продукции. Близость крупных локальных потребителей, крупных транспортных магистралей и наличие железнодорожной отгрузки на собственном элеваторе обеспечивают эффективную логистику продукции.