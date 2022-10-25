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Россияне стали экономить на развлечениях и больше покупать продукты питания

25 октября, 17:11
В России подошел к концу сезон сбора урожая овощей и фруктов. Следующую партию соберут только через год.

Некоторые эксперты считают, что в конце сезона стоимость сельскохозяйственной продукции на прилавках магазинов может увеличиться. В частности, россияне опасаются повышения цен на картофель, перец, капусту, яблоки и иную плодоовощную продукцию, пишет Общественная служба новостей.

Председатель Союза Потребителей России Петр Шелищ отметил, что на сегодняшний день потребители справляются с ростом стоимости на продукты питания за счет экономии на развлечениях, сфере услуг и непродовольственных товарах. Таким образом, спрос на продукты остается на прежнем уровне.

Владельцы продовольственных точек, со своей стороны, стремятся сдерживать рост цен различными способами. Например, устраивают акции.

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