Россияне стали экономить на развлечениях и больше покупать продукты питания

Некоторые эксперты считают, что в конце сезона стоимость сельскохозяйственной продукции на прилавках магазинов может увеличиться. В частности, россияне опасаются повышения цен на картофель, перец, капусту, яблоки и иную плодоовощную продукцию, пишет Общественная служба новостей.
Председатель Союза Потребителей России Петр Шелищ отметил, что на сегодняшний день потребители справляются с ростом стоимости на продукты питания за счет экономии на развлечениях, сфере услуг и непродовольственных товарах. Таким образом, спрос на продукты остается на прежнем уровне.
Владельцы продовольственных точек, со своей стороны, стремятся сдерживать рост цен различными способами. Например, устраивают акции.