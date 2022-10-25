Россияне стали экономить на развлечениях и больше покупать продукты питания

Председатель Союза Потребителей России Петр Шелищ отметил, что на сегодняшний день потребители справляются с ростом стоимости на продукты питания за счет экономии на развлечениях, сфере услуг и непродовольственных товарах. Таким образом, спрос на продукты остается на прежнем уровне.