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При стрельбе в американской школе погибли три человека

25 октября 07:48
Фото: pxhere.com
Происшествие произошло в Сент-Луисе.

В школе Сент-Луиса неизвестный открыл стрельбу, жертвами стали три человека, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал KMOV4 и на городскую полицию.

24 октября в школу с углубленным изучением исполнительского мастерства и визуальных искусств пришел молодой человек с длинноствольным оружием. Прибывшие в учебное заведение полицейские увидели, что из здания выбегают дети. Преступник был убит в ходе перестрелки, ему было 19 лет 

Жертвами злоумышленника стали женщина и девушка-подросток. Семь человек ранены — все они доставлены в госпиталь. Некоторые пострадали в результате разлета осколков, один человек доставлен в больницу с сердечным приступом. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. Сотрудники ФБР уже занимаются расследованием преступления, опрашивают очевидцев и уточняют обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#В мире
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