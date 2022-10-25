При стрельбе в американской школе погибли три человека

В школе Сент-Луиса неизвестный открыл стрельбу, жертвами стали три человека, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал KMOV4 и на городскую полицию.
24 октября в школу с углубленным изучением исполнительского мастерства и визуальных искусств пришел молодой человек с длинноствольным оружием. Прибывшие в учебное заведение полицейские увидели, что из здания выбегают дети. Преступник был убит в ходе перестрелки, ему было 19 лет
Жертвами злоумышленника стали женщина и девушка-подросток. Семь человек ранены — все они доставлены в госпиталь. Некоторые пострадали в результате разлета осколков, один человек доставлен в больницу с сердечным приступом. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. Сотрудники ФБР уже занимаются расследованием преступления, опрашивают очевидцев и уточняют обстоятельства произошедшего.