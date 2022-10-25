При стрельбе в американской школе погибли три человека

Жертвами злоумышленника стали женщина и девушка-подросток. Семь человек ранены — все они доставлены в госпиталь. Некоторые пострадали в результате разлета осколков, один человек доставлен в больницу с сердечным приступом. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. Сотрудники ФБР уже занимаются расследованием преступления, опрашивают очевидцев и уточняют обстоятельства произошедшего.