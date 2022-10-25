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Порт Ямала оказался в число лидеров по объему грузов

25 октября, 13:47
Ямальский порт Сабетта оказался в тройке лидеров по грузообороту за девять месяцев этого года. По этому показатели оценивались арктические морские порты.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные портала korabel.ru, у традиционного лидера по объемам мурманского порта этот показатель составил 41,7 миллиона тонн. У Сабетты - 21,2 миллиона тонн, в Варандея - 4,5 миллиона тонн.

По сравнению с девятью месяцами минувшего всего в арктических портах было перевалено грузов больше на 3,5 процента. Их объем составил 72,9 миллиона тонн. Грузоотправители все больше отдают предпочтение наливным грузам перед сыпучими.

В порту Сабетта на севере Ямала перевалка грузов началась в 2013 году.



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