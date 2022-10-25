В начале осени администрация открыла 5 рынков, где могли занимать торговые места омские фермеры по пятницам и субботам:
Также с 7 октября по 12 декабря открыта ярмарка еще и около ТК «Festival City». Работают ярмарки с 9 утра до 15 часов дня. А пробовали ли вы сидеть на одном месте зимой 6 часов подряд?
Работа по созданию рынков сбыта организована в рамках указа президента от 16 марта 2022 № 121. Площадки предоставляются бесплатно. Если вы также хотите закалиться и продать не раздаренные кабачки или лишний картофель, можно обратиться в департамент экономической политики.
Что касается платных площадок для омских фермеров и садоводов, то ежедневно работает 17 муниципальных ярмарок, с 9 до 21 часов.
В выходные дни также проходят Губернские ярмарки на омских муниципальных рынках: Центральном, Ленинском, Левобережном и Советском. Вопросы об аренде решают администрации рынков.
Напомним: бесплатные ярмарки — проект новый, еще в сентябре было неизвестно, откроются ли они вообще.