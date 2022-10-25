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Омским фермерам разрешили мерзнуть зимой. Работу ярмарок продлили до конца года

25 октября 11:57
Фото: 1MI

В Омске продлили сезон ярмарок до конца года

На портале администрации города рассказали о продлении ярмарок. Омские фермеры смогут закаляться по выходным до конца года.

В начале осени администрация открыла 5 рынков, где могли занимать торговые места омские фермеры по пятницам и субботам:

  • 21-я Амурская, 20Б;
  • Волховстроя, 88 (со стороны ул. 2-я Дачная);
  • Лесной проезд, 11;
  • Завертяева, 9/15;
  • Гуртьева, 22.

Также с 7 октября по 12 декабря открыта ярмарка еще и около ТК «Festival City». Работают ярмарки с 9 утра до 15 часов дня. А пробовали ли вы сидеть на одном месте зимой 6 часов подряд?

Работа по созданию рынков сбыта организована в рамках указа президента от 16 марта 2022 № 121. Площадки предоставляются бесплатно. Если вы также хотите закалиться и продать не раздаренные кабачки или лишний картофель, можно обратиться в департамент экономической политики.

Что касается платных площадок для омских фермеров и садоводов, то ежедневно работает 17 муниципальных ярмарок, с 9 до 21 часов.

В выходные дни также проходят Губернские ярмарки на омских муниципальных рынках: Центральном, Ленинском, Левобережном и Советском. Вопросы об аренде решают администрации рынков.

Напомним: бесплатные ярмарки — проект новый, еще в сентябре было неизвестно, откроются ли они вообще.

В Омске заработала одна из пяти ярмарок с фермерскими продуктами
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омская область#Ярмарка#Торговля#Овощи и фрукты#Фермеры
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