В Забайкальский край никто не приезжает, да и уезжают не в таких масштабах, как, например, из Кузбасса. Там просто стойко и стабильно спиваются. Как заверяет главный врач-нарколог края, уровень алкоголизма в Забайкалье в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. Тут уж не до саморазвития, которое, по мнению президента, должно спасти людей от водки. И не до переезда.