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Как выбрать робот-пылесос для вашего дома

25 октября 14:03
Фото: piqsels.com
Современные технологии уверенно шагают по планете — и вот уже такая вещь, как автоматические пылесосы, становится доступна в России.

Это очень удобная бытовая техника: вы можете продолжать заниматься своим делами и дальше, уборка в квартире идёт в автоматическом режиме. В этой статье расскажем, как выбрать робот пылесос и на что обратить внимание, каким моделям отдать предпочтение.

Что такое робот-пылесос и как он работает

Принцип работы не одинаков для всех моделей, он отличается в зависимости от марки и её подхода к созданию техники. Не всегда такой пылесос может быть моющим — какие-то из моделей просто убирают мусор и пыль.

Этот предмет нужен вам, если вы:

  • часто бываете слишком заняты, чтобы тратить много времени на ручную уборку;
  • имеете маленьких детей — для них чистота в доме очень важна;
  • держите кошку или собаку, которые линяют и оставляют повсюду шерсть;
  • имеете в комнатах ковры.

Учтите, что устройство справится не с каждым ковром. Если у него длинный ворс — уборка может быть недостаточно эффективной.

Одна из экспертов сайта — Ирина Петрова — рассказывает в том числе о выборе роботизированных пылесосов. Она пишет статьи на различные темы, в частности о подборе бытовой техники. Вы можете почитать её блог и последовать некоторым советам из него.

Наиболее важные характеристики

Есть три основных типа этой бытовой техники: только для сухой уборки; для сухой и влажной; роботы-полотёры, использующие воду и салфетки для протирки пола и избавления от пятен. К какому бы из них ни относилась выбранная вами модель, она должна поддерживать чистоту на достаточном уровне и при этом быть незаметной.

Главные технические характеристики:

  • форма (преобладает круглая);
  • потребляемая мощность;
  • мощность всасывания;
  • площадь, которую устройство может обработать с полностью заряженной батареей;
  • вместимость пылесборника;
  • время работы от одной зарядки аккумулятора.

Всё это очень важно при уборке. Если у устройства недостаточная мощность всасывания — оно не сможет поддерживать чистоту в квартире на требуемом уровне. При слабом аккумуляторе оно будет быстрее разряжаться и доставлять владельцу неудобства. Следует учесть все эти характеристики, чтобы пользование прибором было проще и комфортнее.

По ссылке https://www.ozon.ru/club/article/kak-vybrat-robot-pylesos-moschnost-schetki-akkumulyator-i-drugie-parametry-1644221/ можно больше узнать о выборе роботов-пылесосов, подходящим под разные требования.

Например, для просторной квартиры или частного дома следует рассмотреть модели с более вместительным пылесборником. Если же вы проживаете в небольшой квартире — вам будет достаточно минимального значения.

Ещё один важный параметр — уровень производимого при работе шума. Устройство, которое издаёт звуки громче 40 децибел, является неподходящим вариантом. Все современные роботизированные пылесосы не превышают этого показателя — уровень сопоставим с достаточно тихой речью и потому мешать не будет.

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#Общество#Техника
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