Как выбрать робот-пылесос для вашего дома

Есть три основных типа этой бытовой техники: только для сухой уборки; для сухой и влажной; роботы-полотёры, использующие воду и салфетки для протирки пола и избавления от пятен. К какому бы из них ни относилась выбранная вами модель, она должна поддерживать чистоту на достаточном уровне и при этом быть незаметной.