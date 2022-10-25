Как выбрать робот-пылесос для вашего дома

Это очень удобная бытовая техника: вы можете продолжать заниматься своим делами и дальше, уборка в квартире идёт в автоматическом режиме. В этой статье расскажем, как выбрать робот пылесос и на что обратить внимание, каким моделям отдать предпочтение.
Что такое робот-пылесос и как он работает
Принцип работы не одинаков для всех моделей, он отличается в зависимости от марки и её подхода к созданию техники. Не всегда такой пылесос может быть моющим — какие-то из моделей просто убирают мусор и пыль.
Этот предмет нужен вам, если вы:
Учтите, что устройство справится не с каждым ковром. Если у него длинный ворс — уборка может быть недостаточно эффективной.
Одна из экспертов сайта — Ирина Петрова — рассказывает в том числе о выборе роботизированных пылесосов. Она пишет статьи на различные темы, в частности о подборе бытовой техники. Вы можете почитать её блог и последовать некоторым советам из него.
Наиболее важные характеристики
Есть три основных типа этой бытовой техники: только для сухой уборки; для сухой и влажной; роботы-полотёры, использующие воду и салфетки для протирки пола и избавления от пятен. К какому бы из них ни относилась выбранная вами модель, она должна поддерживать чистоту на достаточном уровне и при этом быть незаметной.
Главные технические характеристики:
Всё это очень важно при уборке. Если у устройства недостаточная мощность всасывания — оно не сможет поддерживать чистоту в квартире на требуемом уровне. При слабом аккумуляторе оно будет быстрее разряжаться и доставлять владельцу неудобства. Следует учесть все эти характеристики, чтобы пользование прибором было проще и комфортнее.
По ссылке https://www.ozon.ru/club/article/kak-vybrat-robot-pylesos-moschnost-schetki-akkumulyator-i-drugie-parametry-1644221/ можно больше узнать о выборе роботов-пылесосов, подходящим под разные требования.
Например, для просторной квартиры или частного дома следует рассмотреть модели с более вместительным пылесборником. Если же вы проживаете в небольшой квартире — вам будет достаточно минимального значения.
Ещё один важный параметр — уровень производимого при работе шума. Устройство, которое издаёт звуки громче 40 децибел, является неподходящим вариантом. Все современные роботизированные пылесосы не превышают этого показателя — уровень сопоставим с достаточно тихой речью и потому мешать не будет.
Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек».