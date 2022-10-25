Директор омского транспортного предприятия не заплатил 54 млн рублей налогов

Отметим, что несколько лет назад ООО «АТП № 1» уже оказалось в центре уголовного дела. Тогда директор предприятия Виктор Шмачилин тоже уклонился от уплаты налогов в размере 243.5 млн рублей. Согласно открытым данным, он до сих пор возглавляет предприятие.