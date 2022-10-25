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Директор омского транспортного предприятия не заплатил 54 млн рублей налогов

25 октября 07:50
Фото: 1MI
ООО «АТП № 1» уже не в первый раз оказывается в центре уголовного дела из-за уклонения от уплаты налогов.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело на 43-летнего директора ООО «АТП № 1». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Следователи вычитают, что подозреваемый использовал поддельные документы. В них было указано, что предприятие якобы покупало товарно-материальные ценностей, а также платило за выполнение работ и оказание услуг. Однако фактически эти организации не были контрагентами ООО «АТП № 1».

На основе этих документов он внес ложные данные в налоговые декларации по НДС за 2016–2017 год и предоставил их налоговой службе. Из-за этого предприятие не заплатило более 54 млн рублей налогов.

В офисе компании и контрагентов прошли обыски, следователи изъяли документы и печати номинальных фирм. Ведется допрос свидетелей, расследование продолжается.

Отметим, что несколько лет назад ООО «АТП № 1» уже оказалось в центре уголовного дела. Тогда директор предприятия  Виктор Шмачилин тоже уклонился от уплаты налогов в размере 243.5 млн рублей. Согласно открытым данным, он до сих пор возглавляет предприятие.

Директор и бухгалтер омского транспортного предприятия уклонились от уплаты налогов
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Следственный комитет#Налоги
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