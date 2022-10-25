Александр Ягубкин. Донецкий боксер, увы, не ставший соперником Майка Тайсона

К большому сожалению, его трижды «отцепили» от олимпийской сборной, а в профессионалы — не пустили.
Легенда донецкого, да и всего советского бокса прожил яркую, но, к большому сожалению, короткую и непростую жизнь. Про таких принято говорить: «Отдавал всего себя любимому делу без остатка».
В это верится с большим трудом, но титулованного боксера Александра Ягубкина могло и не быть. В детстве мальчуган с городской окраины больше увлекался футболом и плаванием, а в боксерскую секцию попал волею судьбы — не смог продолжать занятия в бассейне из-за травмы колена, авторитетная в рабочей семье мама запретила.
Родившийся 25 марта 1961 года в Сталино неизбалованный и худощавый подросток азы бокса стал познавать в сентябре 1974 года. На первой тренировке дебютант сильно озадачил тогда еще начинающего тренера Александра Котова (это потом он станет заслуженным тренером СССР и Украины), ведь семиклассник не смог ни подтянуться на турнике, ни по канату. Многие после такого начала махнули бы рукой и сосредоточились на дворовых делах, но все обернулось иначе.
Искорки природного таланта проявились уже спустя месяц нерегулярных занятий в секции, и наставник «ухватился» за это. Уровень спортивных побед рос из месяца в месяц. Александр Ягубкин выиграл сначала юношеский, а затем два молодежных чемпионата Советского Союза и решил… бросить спорт. Импульсивный молодой человек подумал, что средств на жизнь на ринге не заработать, потому настало время определяться с серьезной профессией.
«Когда я стал чемпионом мира, в интервью так и сказал: „Петровка — самый красивый район Донецка“. В бокс из центра не идут, идут с шахтерских районов. Там маминых сынков меньше. В шахту же не каждый полезет, а этих только в стойку поставь, научи, и они все как надо делать будут, — как-то вспоминал уже титулованный спортсмен. — Родители мои в Донбасс на заработки приехали, мать из Курска, работала машинистом подъема на шахте, отец из Оренбурга, забойщик».
И снова нужно с благодарностью вспомнить Александра Котова. До каких больших начальников сумел достучаться тренер, сказать трудно, но государство в лице районных властей выделило шахтерской семье Ягубкиных новую просторную квартиру. Теперь уже мама, пригрозив ремнем, переубедила сына, тот вернулся в спорт и больше уже не задумывался, чтобы свернуть с этого непросто пути.
Параллельно с занятиями боксом Ягубкин, кстати, много учился. Сначала окончил Донецкий металлургический техникум, затем пошел в Славянское авиационное училище (со временем пилотировал военно-транспортный самолет, имел звание подполковника запаса), где находилась военная кафедра общества «Авангард», потом поступил в Киевский институт физкультуры, но ушел с пятого курса, поскольку из-за бокса попросту не хватало времени для занятий.
Александр Ягубкин вполне мог пополнить пантеон донецких олимпийских чемпионов в 1980 году, но в спортивном комитете страны решили, что не самый опытный донецкий спортсмен пока не заслуживает места в главной команде страны. На Игры был заявлен завершавший карьеру Петр Заев, у которого были связи в Вооруженных силах (все-таки полковник МВД), но в финальном бою он проиграл знаменитому кубинцу Теофило Стивенсону.
Имея право выступать в молодежных турнирах, молодой боксер в том же 1980 году взял и выиграл взрослый Абсолютный чемпионат Советского Союза (был такой отдельный престижный турнир). В финальном бою он одолел действующего чемпиона СССР Вячеслава Яковлева, с которым потом дружил не одно десятилетие. Дальше — больше. Следующие несколько лет Ягубкин регулярно доказывал, что именно он является первым номером советской сборной. С 1981-го по 1984 год он трижды завоевал «золото» первенства Союза в первом тяжелом весе, а также стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира, серебряным и золотым медалистом Кубков мира, победителем Спартакиады народов СССР.
В 1984 году главный спортивный старт четырехлетия проходил в Лос-Анджелесе. Однако СССР, отвечая на враждебный бойкот Московской Олимпиады со стороны США и сателлитов (такие у американцев имелись уже тогда), отплатил той же монетой — советских атлетов Калифорния не увидела. Вот так Александр Ягубкин вынужденно пропустил вторую Олимпиаду, но в 23 года все только начинается.
В марте 1983 года (а это был самый влажный год в Эквадоре за XX век) вблизи города Чунчи на западном склоне Анд в южно-центральной части страны сошел оползень объемом около миллиона кубических метров. От наводнения пострадало несколько сотен жителей…
В это время Александр Ягубкин со своим бессменным тренером Александром Котовым находились в этой латиноамериканской стране — работали с местным тяжеловесом Луисом Кастильо, с который советский чемпион провел выставочный бой. За эту командировку дончанин заработал 400 тысяч долларов, но все средства пожертвовал пострадавшим от наводнения крестьянам.
«Понимал, что спортивные функционеры в Москве эти деньги у меня сразу отберут. Поэтому всю выигранную сумму наличными и выложил. Это было мое спонтанное решение, оно пришло в голову за одну секунду. Тренер мой обалдел, представитель спецслужб едва в обморок не упал и в рапорте все отразил, — рассказал об этой истории сам Александр Ягубкин. — Были потом разборы полетов, ту поездку я запомнил навсегда».
Своенравного дончанина в высоких кабинетах не любили уже тогда, а он продолжал побеждать — Кубок мира и чемпионат Европы 1985 года, чемпионат СССР 1987 года, а вот на предолимпийском чемпионате континента занял только второе место.
Чиновники от спорта воспользовались первой же оплошностью боксера, чтобы избавиться от него. Дело было в Алуште, куда сборная приехала на оздоровительный отдых, причем сбор не предусматривал тренировок. Именитые спортсмены в рассвете сил, да с хорошими деньгами прибыли в курортный город… Как-то товарищи вернулись на базу поздно вечером и вшестером загрузились в небольшой лифт, поднялся шум, утром в ситуацию вмешался директор базы, «полетела» в нужную инстанцию докладная… Александр Ягубкин, а он уже имел репутацию нарушителя спортивного режима (шампанское любил всегда, и не скрывал этого), всю вину взял на себя. В списке отправляющихся в олимпийский Сеул его, понятное дело, не оказалось.
Профессиональный бокс с акулами-промоутерами существовал и тогда. В 1988–1990 годах американцы занимались организацией уникального поединка между чемпионом мира среди любителей Александром Ягубкиным с чемпионом мира среди профессионалов Майком Тайсоном на японской арене «Токио Дом». Спортсмен из Донецка стал лишь четвертым в истории любителем, которому в первом же бою в профи предлагали подраться за титул, даже контракт был подписан
Когда начался процесс оформления документов, в газете «Советской Спорт» вышла статья «Золотая перчатка под серебряным наперстком», в которой с нескрываемым ехидством поведали, как наш боксер начал крутить наперстки. Разразился небывалый скандал, Ягубкин стал невыездным.
«В общем, Тайсону повезло — мы с ним не встретились», — вспоминал донецкий спортсмен, на карьере которого был окончательно поставлен крест.
Была в позднем СССР такая уличная игра родом из Древней Греции, причем запрещающего закона не существовало, но «крупье» могли забрать в милицию и оштрафовать на кругленькую по тем временам сумму.
Суть игры заключается в следующем: участвуют два человека — ведущий и игрок — можно с полной уверенностью сказать, что это потенциальная жертва. У ведущего три наперстка и маленький шарик. Накрыв шарик, как нам кажется, одним из наперстков, он быстро меняет их местами, как бы, запутывая игрока, но в то же время оставляя человеку уверенность, что шарик именно под тем наперстком, которым был накрыт шарик вначале игры. Вы конечно, выберете именно этот наперсток. Но шарика там не будет, не будет и под вторым и, мало того, под третьим шариком — его тоже нет! У опытного шулера, шарика не оказывается вообще ни под каким наперстком.
Нельзя сказать, что в лихие 1990-е Александр Ягубкин, который занялся бизнесом, запутался в криминале, но, по сведениям некоторых источников, мог появляться на некоторых «стрелках». Ничего противоправного он не делал, но факт остается фактом. Как бы то ни было, у Александра был авторитет, как среди спортсменов, так и в среде криминалитета, об этом Ягубкин не стеснялся рассказывать. Влияние легенды бокса в криминальном мире было настолько велико, что как-то ему удалось помочь даже великому легкоатлету Сергею Бубке. На шестовика наехали жулики, которые предлагали поделиться премиальными. После разговора с Ягубкиным нынешнего президента НОК Украины оставили в покое.
Последние годы жизни великий боксер, который тренером быть не захотел, мол, в педагогику без способностей лезть нельзя, проживал, мягко говоря, не в роскоши. Заслуженному мастеру спорта СССР даже отказали в повышенной пенсии. У него была простая квартира без ремонта, дача и старенькая «девятка», порой приходилось просить в долг в ближайшем продуктовом магазине. Основным своим богатством считал семью и детей — дочь и трех сыновей. От соблазнов уехать работать за границу его сдерживала любовь к малой родине.
Александр Геннадиевич Ягубкин, который и стихи писал, и шаржи рисовал, и чечетку бил мастерски, в бильярд хорошо играл, и ярым футбольным болельщиком был, скончался 7 августа 2013 года в результате повторного сердечного приступа. Первый инфаркт он перенес на ногах, и об этом никто не знал.
По словам множества боксеров и тренеров старшего поколения, маневренность высокого, но в то же время мощного Александра Ягубкина с неизменными усами и суровым выражением лица можно было сравнить только с маневренностью великого Мохаммеда Али.