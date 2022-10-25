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Александр Ягубкин. Донецкий боксер, увы, не ставший соперником Майка Тайсона

25 октября, 13:45
Уроженец пролетарской Петровки, что в шахтерской столице Донбасса, стал чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира, трехкратным чемпионом Европы и неоднократно поднимался на пьедестал почета чемпионатов СССР.

К большому сожалению, его трижды «отцепили» от олимпийской сборной, а в профессионалы — не пустили.

На VIII летней Спартакиаде народов СССР Александр Ягубкин был капитаномсборной Украины, ТАСС, автор фото Игорь Уткин

Легенда донецкого, да и всего советского бокса прожил яркую, но, к большому сожалению, короткую и непростую жизнь. Про таких принято говорить: «Отдавал всего себя любимому делу без остатка».

Плавание — первая, но короткая любовь

В это верится с большим трудом, но титулованного боксера Александра Ягубкина могло и не быть. В детстве мальчуган с городской окраины больше увлекался футболом и плаванием, а в боксерскую секцию попал волею судьбы — не смог продолжать занятия в бассейне из-за травмы колена, авторитетная в рабочей семье мама запретила.

Родившийся 25 марта 1961 года в Сталино неизбалованный и худощавый подросток азы бокса стал познавать в сентябре 1974 года. На первой тренировке дебютант сильно озадачил тогда еще начинающего тренера Александра Котова (это потом он станет заслуженным тренером СССР и Украины), ведь семиклассник не смог ни подтянуться на турнике, ни по канату. Многие после такого начала махнули бы рукой и сосредоточились на дворовых делах, но все обернулось иначе.

Новая квартира — аргумент

Искорки природного таланта проявились уже спустя месяц нерегулярных занятий в секции, и наставник «ухватился» за это. Уровень спортивных побед рос из месяца в месяц. Александр Ягубкин выиграл сначала юношеский, а затем два молодежных чемпионата Советского Союза и решил… бросить спорт. Импульсивный молодой человек подумал, что средств на жизнь на ринге не заработать, потому настало время определяться с серьезной профессией.

Парень с окраины

«Когда я стал чемпионом мира, в интервью так и сказал: „Петровка — самый красивый район Донецка“. В бокс из центра не идут, идут с шахтерских районов. Там маминых сынков меньше. В шахту же не каждый полезет, а этих только в стойку поставь, научи, и они все как надо делать будут, — как-то вспоминал уже титулованный спортсмен. — Родители мои в Донбасс на заработки приехали, мать из Курска, работала машинистом подъема на шахте, отец из Оренбурга, забойщик».

И снова нужно с благодарностью вспомнить Александра Котова. До каких больших начальников сумел достучаться тренер, сказать трудно, но государство в лице районных властей выделило шахтерской семье Ягубкиных новую просторную квартиру. Теперь уже мама, пригрозив ремнем, переубедила сына, тот вернулся в спорт и больше уже не задумывался, чтобы свернуть с этого непросто пути.

Уйти из бокса не позволили тренер и мама

Параллельно с занятиями боксом Ягубкин, кстати, много учился. Сначала окончил Донецкий металлургический техникум, затем пошел в Славянское авиационное училище (со временем пилотировал военно-транспортный самолет, имел звание подполковника запаса), где находилась военная кафедра общества «Авангард», потом поступил в Киевский институт физкультуры, но ушел с пятого курса, поскольку из-за бокса попросту не хватало времени для занятий.

Мимо Московской Олимпиады

Александр Ягубкин вполне мог пополнить пантеон донецких олимпийских чемпионов в 1980 году, но в спортивном комитете страны решили, что не самый опытный донецкий спортсмен пока не заслуживает места в главной команде страны. На Игры был заявлен завершавший карьеру Петр Заев, у которого были связи в Вооруженных силах (все-таки полковник МВД), но в финальном бою он проиграл знаменитому кубинцу Теофило Стивенсону.

«Сборная команда СССР по боксу 1981 года, ТАСС, Вячеслав Ун Да-син»«Сборная команда СССР по боксу 1981 года, ТАСС, Вячеслав Ун Да-син»
«Легендарный кубинец Теофило Стивенсон – один из трех трехкратных олимпийских чемпионов по боксу, ТАСС, авторы фото Семен Майстерман, Николай Науменков»«Легендарный кубинец Теофило Стивенсон – один из трех трехкратных олимпийских чемпионов по боксу, ТАСС, авторы фото Семен Майстерман, Николай Науменков»
«Сборная команда СССР по боксу 1981 года, ТАСС, Вячеслав Ун Да-син»

Имея право выступать в молодежных турнирах, молодой боксер в том же 1980 году взял и выиграл взрослый Абсолютный чемпионат Советского Союза (был такой отдельный престижный турнир). В финальном бою он одолел действующего чемпиона СССР Вячеслава Яковлева, с которым потом дружил не одно десятилетие. Дальше — больше. Следующие несколько лет Ягубкин регулярно доказывал, что именно он является первым номером советской сборной. С 1981-го по 1984 год он трижды завоевал «золото» первенства Союза в первом тяжелом весе, а также стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира, серебряным и золотым медалистом Кубков мира, победителем Спартакиады народов СССР.

«Донецкий боксер на VIII летней Спартакиаде народов СССР, ТАСС, автор фото Игорь Уткин»«Донецкий боксер на VIII летней Спартакиаде народов СССР, ТАСС, автор фото Игорь Уткин»
«Чемпионат СССР 1984 года принимал город Жданов, ТАСС, автор фото Борис Дембицкий»«Чемпионат СССР 1984 года принимал город Жданов, ТАСС, автор фото Борис Дембицкий»
«В 1983 году Александр Ягубкин покорил Рим, где проходил Кубок мира по боксу, ТАСС»«В 1983 году Александр Ягубкин покорил Рим, где проходил Кубок мира по боксу, ТАСС»
«Донецкий боксер на VIII летней Спартакиаде народов СССР, ТАСС, автор фото Игорь Уткин»

Мимо Игр в Лос-Анджелесе и Сеуле

В 1984 году главный спортивный старт четырехлетия проходил в Лос-Анджелесе. Однако СССР, отвечая на враждебный бойкот Московской Олимпиады со стороны США и сателлитов (такие у американцев имелись уже тогда), отплатил той же монетой — советских атлетов Калифорния не увидела. Вот так Александр Ягубкин вынужденно пропустил вторую Олимпиаду, но в 23 года все только начинается.

Эквадорское наводнение и большие деньги

В марте 1983 года (а это был самый влажный год в Эквадоре за XX век) вблизи города Чунчи на западном склоне Анд в южно-центральной части страны сошел оползень объемом около миллиона кубических метров. От наводнения пострадало несколько сотен жителей…

В это время Александр Ягубкин со своим бессменным тренером Александром Котовым находились в этой латиноамериканской стране — работали с местным тяжеловесом Луисом Кастильо, с который советский чемпион провел выставочный бой. За эту командировку дончанин заработал 400 тысяч долларов, но все средства пожертвовал пострадавшим от наводнения крестьянам.

«Эквадорская история Александру Ягубкину еще аукнется»
«Понимал, что спортивные функционеры в Москве эти деньги у меня сразу отберут. Поэтому всю выигранную сумму наличными и выложил. Это было мое спонтанное решение, оно пришло в голову за одну секунду. Тренер мой обалдел, представитель спецслужб едва в обморок не упал и в рапорте все отразил, — рассказал об этой истории сам Александр Ягубкин. — Были потом разборы полетов, ту поездку я запомнил навсегда».

Своенравного дончанина в высоких кабинетах не любили уже тогда, а он продолжал побеждать — Кубок мира и чемпионат Европы 1985 года, чемпионат СССР 1987 года, а вот на предолимпийском чемпионате континента занял только второе место.

«Александр Ягубкин и летчик-космонавт Геннадий Сарафанов, ТАСС, авторы фото Валерий Зуфаров, Михаил Чумин»«Александр Ягубкин и летчик-космонавт Геннадий Сарафанов, ТАСС, авторы фото Валерий Зуфаров, Михаил Чумин»
«Боксер с Петровки не считал, что мужчина должен быть красивым»«Боксер с Петровки не считал, что мужчина должен быть красивым»
«Александр Ягубкин и летчик-космонавт Геннадий Сарафанов, ТАСС, авторы фото Валерий Зуфаров, Михаил Чумин»

Чиновники от спорта воспользовались первой же оплошностью боксера, чтобы избавиться от него. Дело было в Алуште, куда сборная приехала на оздоровительный отдых, причем сбор не предусматривал тренировок. Именитые спортсмены в рассвете сил, да с хорошими деньгами прибыли в курортный город… Как-то товарищи вернулись на базу поздно вечером и вшестером загрузились в небольшой лифт, поднялся шум, утром в ситуацию вмешался директор базы, «полетела» в нужную инстанцию докладная… Александр Ягубкин, а он уже имел репутацию нарушителя спортивного режима (шампанское любил всегда, и не скрывал этого), всю вину взял на себя. В списке отправляющихся в олимпийский Сеул его, понятное дело, не оказалось.

Несостоявшийся поединок с «Железным Майком»

Профессиональный бокс с акулами-промоутерами существовал и тогда. В 1988–1990 годах американцы занимались организацией уникального поединка между чемпионом мира среди любителей Александром Ягубкиным с чемпионом мира среди профессионалов Майком Тайсоном на японской арене «Токио Дом». Спортсмен из Донецка стал лишь четвертым в истории любителем, которому в первом же бою в профи предлагали подраться за титул, даже контракт был подписан

Когда начался процесс оформления документов, в газете «Советской Спорт» вышла статья «Золотая перчатка под серебряным наперстком», в которой с нескрываемым ехидством поведали, как наш боксер начал крутить наперстки. Разразился небывалый скандал, Ягубкин стал невыездным.

«В общем, Тайсону повезло — мы с ним не встретились», — вспоминал донецкий спортсмен, на карьере которого был окончательно поставлен крест.

Наперстки

Была в позднем СССР такая уличная игра родом из Древней Греции, причем запрещающего закона не существовало, но «крупье» могли забрать в милицию и оштрафовать на кругленькую по тем временам сумму.

«Игра наперстки не предполагает победу случайного игрока»

Суть игры заключается в следующем: участвуют два человека — ведущий и игрок — можно с полной уверенностью сказать, что это потенциальная жертва. У ведущего три наперстка и маленький шарик. Накрыв шарик, как нам кажется, одним из наперстков, он быстро меняет их местами, как бы, запутывая игрока, но в то же время оставляя человеку уверенность, что шарик именно под тем наперстком, которым был накрыт шарик вначале игры. Вы конечно, выберете именно этот наперсток. Но шарика там не будет, не будет и под вторым и, мало того, под третьим шариком — его тоже нет! У опытного шулера, шарика не оказывается вообще ни под каким наперстком.

Первый инфаркт он перенес на ногах

Нельзя сказать, что в лихие 1990-е Александр Ягубкин, который занялся бизнесом, запутался в криминале, но, по сведениям некоторых источников, мог появляться на некоторых «стрелках». Ничего противоправного он не делал, но факт остается фактом. Как бы то ни было, у Александра был авторитет, как среди спортсменов, так и в среде криминалитета, об этом Ягубкин не стеснялся рассказывать. Влияние легенды бокса в криминальном мире было настолько велико, что как-то ему удалось помочь даже великому легкоатлету Сергею Бубке. На шестовика наехали жулики, которые предлагали поделиться премиальными. После разговора с Ягубкиным нынешнего президента НОК Украины оставили в покое.

«Александр Ягубкин был думающим на ринге боксером»

Последние годы жизни великий боксер, который тренером быть не захотел, мол, в педагогику без способностей лезть нельзя, проживал, мягко говоря, не в роскоши. Заслуженному мастеру спорта СССР даже отказали в повышенной пенсии. У него была простая квартира без ремонта, дача и старенькая «девятка», порой приходилось просить в долг в ближайшем продуктовом магазине. Основным своим богатством считал семью и детей — дочь и трех сыновей. От соблазнов уехать работать за границу его сдерживала любовь к малой родине.

Александр Геннадиевич Ягубкин, который и стихи писал, и шаржи рисовал, и чечетку бил мастерски, в бильярд хорошо играл, и ярым футбольным болельщиком был, скончался 7 августа 2013 года в результате повторного сердечного приступа. Первый инфаркт он перенес на ногах, и об этом никто не знал.

По словам множества боксеров и тренеров старшего поколения, маневренность высокого, но в то же время мощного Александра Ягубкина с неизменными усами и суровым выражением лица можно было сравнить только с маневренностью великого Мохаммеда Али.

 
 
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