В Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение

Сообщается, что применение данной меры вызвано повышенным риском установления общеэкономической кризисной ситуации, спровоцированной сокращением газовых поставок в республику на 30%.
Известно, что нехватка газа в Приднестровье стала причиной недостаточности топливообеспечения объектов промышленности, теплоснабжающих предприятий и потребителей электроэнергии, — пишет Russian.rt.com
Глава Приднестровья внес предложение установить срок действия указа на 11 дней, то есть, до конца текущего месяца.
Известно, что глава Минэкономики республики Сергей Оболоник ранее сообщил, что два завода – Молдавский металлургический и Рыбницкий цементный – приостановили работу из-за нехватки газа.