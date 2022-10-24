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В Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение

24 октября, 10:57
По информации, поступившей от пресс-службы Вадима Красносельского, лидера Приднестровья, парламентарии республики утвердили предложение ввести чрезвычайное экономическое положение по причине сокращения газовых поставок.

Сообщается, что применение данной меры вызвано повышенным риском установления общеэкономической кризисной ситуации, спровоцированной сокращением газовых поставок в республику на 30%.

Известно, что нехватка газа в Приднестровье стала причиной недостаточности топливообеспечения объектов промышленности, теплоснабжающих предприятий и потребителей электроэнергии, — пишет Russian.rt.com

Глава Приднестровья внес предложение установить срок действия указа на 11 дней, то есть, до конца текущего месяца.

Известно, что глава Минэкономики республики Сергей Оболоник ранее сообщил, что два завода – Молдавский металлургический и Рыбницкий цементный – приостановили работу из-за нехватки газа.

#Ольга Земскова
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