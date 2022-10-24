Успеть за 48 часов, полная G-Drive Арена и 15 тысяч транспортных карт. Омск сегодня

Posted 24 октября 2022, 14:32
Published 24 октября 2022, 14:32
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
Новость №1. Александр Бурков дал 48 часов на решение проблем с выплатами мобилизованным. Ответственным за обеспечение взаимодействия между правительством Омской области и структурами Министерства обороны по вопросам всех видов выплат, в том числе боевых, материального обеспечения и в целом защиты прав военнослужащих, призванных из нашего региона назначен Олег Заремба.
Новость № 2. На домашний матч «Авангарда» продали 11 998 билетов. При этом ледовая арена рассчитана на 12 000 тысяч человек. В пресс-службе омского клуба сообщили, что матч посетило рекордное количество болельщиков.
Новость №3. Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал закупку 15 тысяч проездных карт «Омка». Они поступят в продажу в ближайшее время.