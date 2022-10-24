Успеть за 48 часов, полная G-Drive Арена и 15 тысяч транспортных карт. Омск сегодня

Новость №1. Александр Бурков дал 48 часов на решение проблем с выплатами мобилизованным. Ответственным за обеспечение взаимодействия между правительством Омской области и структурами Министерства обороны по вопросам всех видов выплат, в том числе боевых, материального обеспечения и в целом защиты прав военнослужащих, призванных из нашего региона назначен Олег Заремба.