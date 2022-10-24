gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября 2022, 14:32

Published 24 октября 2022, 14:32

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

Успеть за 48 часов, полная G-Drive Арена и 15 тысяч транспортных карт. Омск сегодня

Успеть за 48 часов, полная G-Drive Арена и 15 тысяч транспортных карт. Омск сегодня

24 октября 2022, 14:32
Фото: 1MI.
Итоги понедельника

Новость №1. Александр Бурков дал 48 часов на решение проблем с выплатами мобилизованным. Ответственным за обеспечение взаимодействия между правительством Омской области и структурами Министерства обороны по вопросам всех видов выплат, в том числе боевых, материального обеспечения и в целом защиты прав военнослужащих, призванных из нашего региона назначен Олег Заремба.

Губернатор Омской области дал 48 часов на решение проблем с выплатами мобилизованным
Узнать подробнее

Новость № 2. На домашний матч «Авангарда» продали 11 998 билетов. При этом ледовая арена рассчитана на 12 000 тысяч человек. В пресс-службе омского клуба сообщили, что матч посетило рекордное количество болельщиков. 

Домашний матч омского «Авангарда» посетило рекордное количество болельщиков
Узнать подробнее

Новость №3. Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал закупку 15 тысяч проездных карт «Омка». Они поступят в продажу в ближайшее время.

#Общество#Город#Авангард#Проезд в общественном транспорте#Проездной#Частичная мобилизация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика