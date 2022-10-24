Песков: Путин нередко брал в руки оружие

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, президент нередко берет в руки оружие. Так он ответил на вопрос, существует ли связь с СВО того факта, что Путин во время визита на полигон в Рязанской области взял в руки снайперскую винтовку.