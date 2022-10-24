Песков: Путин нередко брал в руки оружие

Песков рассказал, что Путин берет оружие в руки довольно часто, и ничего странного в произошедшем нет.
Также он сообщил, что президент предпочитает собственноручно тестировать новые модели, — информирует Russian.rt.com.
Известно, что днем ранее Путин и министр обороны Сергей Шойгу нанесли визит мобилизованным гражданам на полигоне близ Рязани.
Кроме того, президент отправился на участок, отведенный для отработки стрелковых навыков, и произвел ряд выстрелов из СВД из положения лежа. Лидер РФ при этом воспользовался защитными наушниками и очками.