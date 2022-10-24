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Песков: Путин нередко брал в руки оружие

24 октября, 10:59
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, президент нередко берет в руки оружие. Так он ответил на вопрос, существует ли связь с СВО того факта, что Путин во время визита на полигон в Рязанской области взял в руки снайперскую винтовку.

Песков рассказал, что Путин берет оружие в руки довольно часто, и ничего странного в произошедшем нет.

Также он сообщил, что президент предпочитает собственноручно тестировать новые модели, — информирует Russian.rt.com.

Известно, что днем ранее Путин и министр обороны Сергей Шойгу нанесли визит мобилизованным гражданам на полигоне близ Рязани.

Кроме того, президент отправился на участок, отведенный для отработки стрелковых навыков, и произвел ряд выстрелов из СВД из положения лежа. Лидер РФ при этом воспользовался защитными наушниками и очками.

#Ольга Земскова
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