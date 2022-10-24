Ранее власти региона заявили, что среди военнослужащих, которые отправляются в зону спецоперации, много тех, кто является единственным кормильцем в семье, много молодых отцов, супруги которых находятся в декретном отпуске, сыновей, которые ухаживают за пожилыми родителями.