Омская область еще не объявила о завершении частичной мобилизации. Работа по призыву в регионе идет полным ходом, а вместе с этим активно внедряются меры поддержки для всех мобилизованных граждан.
Ранее власти региона заявили, что среди военнослужащих, которые отправляются в зону спецоперации, много тех, кто является единственным кормильцем в семье, много молодых отцов, супруги которых находятся в декретном отпуске, сыновей, которые ухаживают за пожилыми родителями.
В целях их материальной поддержки руководство Омской области обратилось за федеральной помощью к Правительству РФ, чтобы размер выплат в Омске был на уровне других регионов России.
7 октября губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что все мобилизованные омичи получат от региона по сто тысяч рублей в качестве единоразовой помощи для поддержки домочадцев и других важных нужд, к примеру погашения (полного или частичного) кредитов, займов и пр.
Обещанные средства начали перечислять омичам 17 октября, сразу предупредив, что из-за технических причин переводы займут несколько дней. При этом удобно то, что никакого заявления и сбора документов для выплат не требуется.
«Вся необходимая информация есть в мобилизационном управлении. Выплаты поступят на банковские карты», — отметил Бурков.
14 октября глава Омской области подписал указ № 176 «О дополнительных мерах поддержках членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации». Так, дети мобилизованных могут посещать бесплатно детские сады, а те, кто постарше, — бесплатно питаться в школах и посещать спортивные секции.
Также множество льгот получают родители мобилизованных. Так, лица, имеющие инвалидность, будут без очереди обслуживаться соцработниками на дому, им также положено содействие в обследовании, диспансеризации и обеспечение лекарственными препаратами.
Супруги мобилизованных граждан имеют, согласно указу, льготное право на содействие в поиске работы и профобучении, переквалификации. Также за семьями воюющих в зоне СВО закреплена такая льгота, как разовая компенсация расходов на газификацию домовладений в размере 130 тысяч рублей.
Меры поддержки начинают действовать с момента отъезда мобилизованного военного в учебный центр и далее в зону боевых действий. Обратиться с заявлением необходимо в центры соцподдержки семей мобилизованных. Они расположены на базе территориальных администраций. Обращаться нужно по месту своей регистрации.
Пока в стадии редакции и обсуждений находится проект закона № 200027-8 о мерах поддержки для мобилизованных граждан. Он вступит в силу после подписания его президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что, согласно этому документу, участники СВО получат единовременно до 300 тысяч рублей и другие преференции, как то: кредитные каникулы, налоговые льготы, пособия, компенсации и многое другое.
Что касается денежного довольствия участников СВО, то оно выплачивается ежемесячно и составляет порядка 200 тысяч рублей. Это примерно столько же, сколько получают служащие по контракту.
Заработная плата зависит от воинского звания и должности. Также участники СВО имеют суточные выплаты (53 доллара — это около 3200 рублей) и ряд надбавок за отличия в бою, за уничтожение техники противника (систем залпового огня, пусковых ракетных установок, танков, дронов-беспилотников и других).