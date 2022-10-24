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Posted 24 октября 2022,, 13:29

Published 24 октября 2022,, 13:29

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Кандидат наук Сапронов назвал лихорадку признаком ВИЧ-инфекции в организме

24 октября 2022, 13:29
В острый период развития ВИЧ-инфекции в организме человека он может страдать от «лихорадки». Об этом сообщил кандидат медицинских наук, инфекционист Георгий Сапронов.

Между тем, перед острой фазой происходит период заражения. Он протекает абсолютно бессимптомно, пишет NEWS.ru. За острым периодом, чаще всего сопровождаемым «лихорадкой», начинается весьма продолжительный период, когда клиническая картина отсутствует, заявил Сапронов.

В итоге человек становится носителем вируса иммунодефицита. Здесь симптомы могут быть самыми разными: и папилломатоз, и пневмония, и даже реактивация туберкулеза.

По словам Сапронова, ВИЧ-инфекция гарантированно выявляется исключительно в ходе эпидемиологических исследований. 

 

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