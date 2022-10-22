Затянувшая сдачу детсада в Омске компания пять раз попала в реестр недобросовестных

Однако в документах, которые имеются на сайте госзакупок, есть одна интересная претензия, в которой говорится, что заключение Главного управления строительного надзора и экспертизы по Омской области на детский сад получено только 27 января 2022 года, и, мол, просрочка исполнения обязательств по сдачи объекта составила 57 календарных дней. За это на «НПО „Глобал“ ГИС» наложили пени в 190.5 тысячи рублей. Так все-таки когда же было сдано это учреждение?