Затянувшая сдачу детсада в Омске компания пять раз попала в реестр недобросовестных

Posted 22 октября 2022, 07:32
Published 22 октября 2022, 07:32
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
Город55 продолжает серию публикаций о компаниях, которые не уложились в срок со строительством шести детских садов в Омске, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. В предыдущих публикациях мы рассказали о фирмах заслуженного строителя Рафика Сафаряна, семьи Антропенко и чемпиона мира по панкратиону Алексея Резникова. Сегодня — об ООО «Научно-производственное объединение «Глобал ГИС», которое проштрафилось при возведении детсада на улице Сергея Тюленина.
Дикий рост
Компания «НПО «Глобал ГИС» была основана в 2009 году. Ее единственным учредителем и генеральный директором на данный момент является предприниматель Игорь Кисляков.
До 2018 года компания показывала весьма скромные финансовые результаты, когда выручка едва перешагивала через отметку в 842 тысячи рублей, а то и вовсе была в десятки раз ниже.
Однако в 2018 году выручка «НПО «Глобал ГИС» выросла сразу на 56495% — до 105.3 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась на 210% — до 347 тысяч рублей. Для сравнения годом ранее выручка компании составляла всего 186 тысяч рублей, с отрицательной прибылью в 317 тысяч рублей.
Помимо этого выросли и активы «Глобал ГИСа» - со 100 тысяч рублей в 2017, до 49 млн рублей в 2018 году. Рост составил 48883%.
Чем был вызван такой «дикий» рост, непонятно, но точно не из-за выполнения неких работ по госконтрактам. Дело в том, что в 2018 году у «НПО «Глобал» ГИС был заключен всего один контракт на ремонт зданий ОмГТУ за 16 млн рублей.
К слову, по сути, это был первый год серьезного участия компании в госзакупках, после которого она стала там одним из крупных игроков и в 2021 году заключила договоров почти на 684.7 млн рублей.
Не успели
Что касается строительства детского сада на улице Сергея Тюленина, то контракт на его возведение «НПО «Глобал ГИС» заключил с департаментом строительства администрации Омска 16 марта 2021 года. По договору цена составляла почти 158.3 млн рублей, а сроком выполнения работ было обозначено 1 декабря 2021 года.
В процессе строительства объект подорожал почти на 2.3 млн рублей, да и в срок подрядчики не уложились. Так, на официальном сайте мэрии города 24 мая 2022 года сообщалось, что строительство близится к завершению, при этом в карточке контракта и вовсе значится, что срок окончания работ – 30 апреля текущего года. Между тем торжественное открытие дошкольного учреждения состоялось только 3 июня.
Однако в документах, которые имеются на сайте госзакупок, есть одна интересная претензия, в которой говорится, что заключение Главного управления строительного надзора и экспертизы по Омской области на детский сад получено только 27 января 2022 года, и, мол, просрочка исполнения обязательств по сдачи объекта составила 57 календарных дней. За это на «НПО „Глобал“ ГИС» наложили пени в 190.5 тысячи рублей. Так все-таки когда же было сдано это учреждение?
Пять раз недобросовестные
Однако куда большие проблемы у «НПО «Глобал ГИС» возникли совсем на других объектах, которые строятся по национальному проекту «Здравоохранение». Дело в том, что в текущем году минстрой Омской области в лице «Омскоблстройзаказчика» заключил с компанией договоры на разработку проектной документации и строительство врачебных амбулаторий в селе Камышино-Курское Муромцевского района, в селе Сухое Горьковского района и в селе Звезднино Москаленского района.
Вот только на всех этих объектах возникли проблемы с исполнением обязательств. Например, как указано в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое 9 сентября текущего года в «НПО «Глобал ГИС» направил «Омскобластройзаказчик» указано:
«Срок сдачи проектной документации (здесь речь об амбулатории в селе Камышино-Курское — прим. ред) и документа, содержащего результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе рабочей документации 01.09.2022».
Но эти обязательства так и не были исполнены, что и стало поводом для расторжения договора. Аналогичные ситуации повторились и по другим врачебным амбулаториям.
Эти расторжения для «НПО «Глобал ГИС» аукнулись тем, что 3 и 4 октября компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков, причем трижды.
Помимо этого, с застройщиком также в одностороннем порядке были расторгнуты еще два договора, которые заключались со «Службой заказчика» Чановского района Новосибирской области. Касались они строительства жилых домов блокированной застройки для детей-сирот.
И здесь история повторилась — после расторжения контрактов заказчики обратились в ФАС для внесения «НПО «Глобал ГИС» в реестр недобросовестных поставщиков. Просьба была удовлетворена еще в июне текущего года.
Таким образом, в данный момент в том самом реестре имеется уже пять записей, которые касаются «НПО «Глобал ГИС». Крайней датой исключения компании из этого списка значится октябрь 2024 года. И еще один неприятный для фирмы момент: из-за расторжения контрактов застройщик лишился более 165.5 млн рублей, плюс должен будет выплатить неустойки, штрафы и пени.
Многострадальный долгострой
Еще одним объектом, где у «НПО «Глобал ГИС» найдены нарушение, стал многострадальный детский сад в поселке Большеречье.
Это учреждение изначально строило печально известное екатеринбургское ООО «Квантор-Строй». По договору объект должны были сдать к 20 октября 2021 года, но к лету он был готов лишь на 30%. В результате договор был расторгнут. Подробнее об этом Город55 рассказывал здесь.
Позже эпопея со строительством этого детского сада стала поводом для возбуждения административного и уголовного дела, в том числе и на чиновников регионального Минстроя.
За десять дней до наступления 2022 года «Омскоблстройзаказчик» спешно заключил договор и поручил достраивать этот детский сад «НПО «Глобал ГИС» за почти 174.7 млн рублей.
Только и тут у компании что-то не задалось: стройка велась весьма печальными темпами, что стало поводом для нескольких представлений от областной прокуратуры и штрафными санкциями с неустойками на общую сумму свыше 37.15 млн рублей.
К слову, по договору, детский сад в Большеречье должны сдать до 31 декабря текущего года, но вот успеют ли, большой вопрос.
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Итак, что мы имеем в сухом остатке. Детский сад на Сергея Тюленина сдан с опозданием, строительство сельских амбулаторий в трех селах Омской области даже не начато, та же ситуация и с жильем для сирот в Новосибирской области, а детсад в Большеречье в очередной раз вряд ли будет сдан в срок. Все эти неурядицы обернулись для ООО «НПО «Глобас ГИС» включением в реестр недобросовестных поставщиков и, по сути, лишили компанию выхода к государственным контрактам.
Причина всего этого может быть в чрезмерной законтрактовости. Только за три последних года застройщик заключил 28 договоров на строительство различных объектов, не только в Омской области, но и в других регионах страны. Может быть, немного не рассчитал свои силы.
Отдельно отметим быструю реакцию Минстроя и «Омскоблзаказчика» с расторжением св одностороннем порядке контракта и запросом в ФАС на включение в реестр недобросовестных поставщиков. Вот только возникает вопрос, почему другим компаниям, которые раз за разом срывают все сроки строительства или выполняют работы с существенными дефектами, такое сходит с рук. Далеко ходить не надо - Город55 уже рассказывал о ситуации со строительством школы в рабочем поселке Горьковское, в которой всерьез и, видимо, надолго увяз «Сибцентрострой» Рафика Сафаряна.