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Природное неравенство. В Омске стало больше птиц и меньше животных

22 октября 04:59
Фото: 1MI

В Омской области сократилось поголовье скота

Статистики проанализировали показатели на сентябрь 2022 года.

Эксперты Омскстата оценили поголовья птицы и скота в регионе на конец сентября 2022 года.

Показатели по птицам увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в Омской области насчитывается 7,2 миллиона голов. На положительную динамику оказали влияние сельскохозяйственные организации, по которым прирост составил 6,3%.

А вот скота в регионе на 2,2% меньше, чем в 2021 году. На сентябрь насчитывалось 356 тысяч голов. Сокращаются показатели по всем категориям животных: коровы (-2,8%), свиньи (-0,8%), овцы и козы (-2,8%).

#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Статистика#Омскстат
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