Природное неравенство. В Омске стало больше птиц и меньше животных

Эксперты Омскстата оценили поголовья птицы и скота в регионе на конец сентября 2022 года.
Показатели по птицам увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в Омской области насчитывается 7,2 миллиона голов. На положительную динамику оказали влияние сельскохозяйственные организации, по которым прирост составил 6,3%.
А вот скота в регионе на 2,2% меньше, чем в 2021 году. На сентябрь насчитывалось 356 тысяч голов. Сокращаются показатели по всем категориям животных: коровы (-2,8%), свиньи (-0,8%), овцы и козы (-2,8%).