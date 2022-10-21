Водитель омского троллейбуса спасла жизнь незнакомой девушке

Как отметила одна из пассажирок Юлия Школьникова, никто не был возмущен незапланированной остановкой и задержкой по времени. Кстати, это уже не первый случай, когда водитель троллейбуса спасает жизнь человеку. В прошлом году отвагу проявил Александр Татаренко. Он спас девушку, стоящую за ограждением Фрунзенского моста.