Водитель омского троллейбуса спасла жизнь незнакомой девушке

Posted 21 октября 2022, 11:39
Published 21 октября 2022, 11:39
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
Накануне, 20 октября, водитель троллейбуса спасла жизнь незнакомой девушке. Подробности сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Как рассказывает Асемгуль Атымтаева, все произошло, как она ехала по маршруту и увидела стоящую за ограждением моста девушку. Водительница сразу остановила транспорт и вместе с пассажирами выбежала помогать незнакомке.
«Согласно инструкции сообщили диспетчеру и в полицию. Пока ждали полицию, девушку усадили в салоне троллейбуса. Думаю, на моем месте так поступил бы каждый», — рассказывает Асемгуль.
Как отметила одна из пассажирок Юлия Школьникова, никто не был возмущен незапланированной остановкой и задержкой по времени. Кстати, это уже не первый случай, когда водитель троллейбуса спасает жизнь человеку. В прошлом году отвагу проявил Александр Татаренко. Он спас девушку, стоящую за ограждением Фрунзенского моста.