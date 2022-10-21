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Posted 21 октября 2022, 11:39

Published 21 октября 2022, 11:39

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

Водитель омского троллейбуса спасла жизнь незнакомой девушке

21 октября 2022, 11:39
Асемгуль Атымтаева заметила стоящую за ограждением моста девушку и остановила троллейбус.

Накануне, 20 октября, водитель троллейбуса спасла жизнь незнакомой девушке. Подробности сообщили в пресс-службе городской мэрии. 

Как рассказывает Асемгуль Атымтаева, все произошло, как она ехала по маршруту и увидела стоящую за ограждением моста девушку. Водительница сразу остановила транспорт и вместе с пассажирами выбежала помогать незнакомке. 

«Согласно инструкции сообщили диспетчеру и в полицию. Пока ждали полицию, девушку усадили в салоне троллейбуса. Думаю, на моем месте так поступил бы каждый», — рассказывает Асемгуль.

Как отметила одна из пассажирок Юлия Школьникова, никто не был возмущен незапланированной остановкой и задержкой по времени. Кстати, это уже не первый случай, когда водитель троллейбуса спасает жизнь человеку. В прошлом году отвагу проявил Александр Татаренко. Он спас девушку, стоящую за ограждением Фрунзенского моста.

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