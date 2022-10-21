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В Калининграде ищут подрядчика на создание променада на Верхнем озере

21 октября, 04:15
Четыре миллиона рублей выделили на строительство деревянного променада с амфитеатром на Верхнем озере. Теперь идет поиск подрядной организации, которая разработает проект.

Как пишет Infox, на сайте госзакупок уже опубликована информация об электронном аукционе. На выбранную в ходе аукциона организацию-подрядчика возложат обязанности по подготовке проектно-сметных документов по благоустройству территории озера за улицей Некрасова. Ожидается, что рядом с озером должны появиться деревянный променад, малый пирс и амфитеатр.

Помимо этого в планах городских властей сохранение зеленых насаждений на территории, прилегающей к озеру, установка скульптур, организация архитектурной подсветки. Выбранную для работы с проектом подрядную организацию объявят 1 ноября. На реализацию проекта отводится четыре месяца.

#Ольга Земскова
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