В Калининграде ищут подрядчика на создание променада на Верхнем озере

Как пишет Infox, на сайте госзакупок уже опубликована информация об электронном аукционе. На выбранную в ходе аукциона организацию-подрядчика возложат обязанности по подготовке проектно-сметных документов по благоустройству территории озера за улицей Некрасова. Ожидается, что рядом с озером должны появиться деревянный променад, малый пирс и амфитеатр.
Помимо этого в планах городских властей сохранение зеленых насаждений на территории, прилегающей к озеру, установка скульптур, организация архитектурной подсветки. Выбранную для работы с проектом подрядную организацию объявят 1 ноября. На реализацию проекта отводится четыре месяца.