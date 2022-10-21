В Калининграде ищут подрядчика на создание променада на Верхнем озере

Как пишет Infox, на сайте госзакупок уже опубликована информация об электронном аукционе. На выбранную в ходе аукциона организацию-подрядчика возложат обязанности по подготовке проектно-сметных документов по благоустройству территории озера за улицей Некрасова. Ожидается, что рядом с озером должны появиться деревянный променад, малый пирс и амфитеатр.