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Posted 19 октября 2022,, 17:00

Published 19 октября 2022,, 17:00

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Стала известна средняя стоимость отдыха в России в ноябре

Стала известна средняя стоимость отдыха в России в ноябре

19 октября 2022, 17:00
Фото: 1MI
Самыми популярными направления отдыха в период ноябрьских праздников России стали Сочи, города Краснодарского края, Подмосковье и Ленинградская область. Об этом рассказал и. о. президента Российского союза туриндустрии и гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский.

Как передает NEWS.ru, эксперт заявил, что средняя стоимость отдыха с 4 по 6 ноября в стране будет составлять минимум 15 тысяч рублей на человека.

Наступает прохладная погода, поэтому вовремя ноябрьские праздников популярностью пользуются отели, имеющие развитую зимнюю инфраструктуру: крытые бассейны и зоны СПА. На отдых в выходные дни семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) потратит в среднем 15 тысяч рублей на человека.

Уманский уточнил, что в период новогодних праздников востребованными окажутся горнолыжные курорты, например, Красная Поляна. Помимо этого, жители России интересуются зимнем отдыхов в Подмосковье. В то же время эксперт заметил, в этом году наблюдается определенное снижение активности бронирований в сравнении с 2021 годом.

По туроператоров, рост числа продаж произойдет в ноябре. В связи с недавними событиями сократилось количество бронирований. Суперликвидные направления, такие как Красная Поляна, уже сегодня бронируются. Стоимость отдыха окажется на 20–30% выше к Новому году.

#Общество
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