Стала известна средняя стоимость отдыха в России в ноябре

Posted 19 октября 2022,, 17:00
Published 19 октября 2022,, 17:00
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как передает NEWS.ru, эксперт заявил, что средняя стоимость отдыха с 4 по 6 ноября в стране будет составлять минимум 15 тысяч рублей на человека.
Наступает прохладная погода, поэтому вовремя ноябрьские праздников популярностью пользуются отели, имеющие развитую зимнюю инфраструктуру: крытые бассейны и зоны СПА. На отдых в выходные дни семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) потратит в среднем 15 тысяч рублей на человека.
Уманский уточнил, что в период новогодних праздников востребованными окажутся горнолыжные курорты, например, Красная Поляна. Помимо этого, жители России интересуются зимнем отдыхов в Подмосковье. В то же время эксперт заметил, в этом году наблюдается определенное снижение активности бронирований в сравнении с 2021 годом.
По туроператоров, рост числа продаж произойдет в ноябре. В связи с недавними событиями сократилось количество бронирований. Суперликвидные направления, такие как Красная Поляна, уже сегодня бронируются. Стоимость отдыха окажется на 20–30% выше к Новому году.