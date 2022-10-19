Стала известна средняя стоимость отдыха в России в ноябре

Уманский уточнил, что в период новогодних праздников востребованными окажутся горнолыжные курорты, например, Красная Поляна. Помимо этого, жители России интересуются зимнем отдыхов в Подмосковье. В то же время эксперт заметил, в этом году наблюдается определенное снижение активности бронирований в сравнении с 2021 годом.