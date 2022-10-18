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Глава РЭО Буцаев: Россияне ежегодно выбрасывают 955 тысяч тонн электронных отходов

18 октября 15:30
Ежегодно на мусорных полигонах нашей страны оказывается до 500 килограммов золота в составе печатных плат электроники. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Как пояснил Буцаев, на свалках каждый год добавляется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования, в которых доля бытовой техники составляет 67%, а это 1 миллион тонн. Из указанного объема на переработку отправляется только пять процентов, а остальное захоранивается и наносит серьезный вред окружающей среде. Учитывая, что тонна печатных плат содержит от 25 до 1000 граммов золота, глава РЭО сделал вывод, что на свалках ежегодно оказывается более 500 килограммов золота, передает телеканал “360”.

Буцаев отметил, что весь этот драгоценный металл можно использовать как вторичные ресурсы. То же самое можно сказать про серебро, платину и палладий, содержащиеся в отходах, образующихся после использования электроники и электроборудования. По данным РЭО, на тонну таких отходов приходится в среднем  от 250 до 5000 граммов серебра, от пяти до 40 граммов платины и от пяти до 100 граммов палладия.

«Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники», — сообщил он. Мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.

В РЭО считают, что необходимо ввести централизованный сбор электроотходов, заняться стимуляцией глубокой переработки, внедрить грамотное регулирование этого направления на законодательном уровне. 

С 2023 года передавать отходы на переработку в рамках РОП можно будет только проверенным утилизаторам, которые внесены в реестр ЕФГИС УОИТ. Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

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