Глава РЭО Буцаев: Россияне ежегодно выбрасывают 955 тысяч тонн электронных отходов

Буцаев отметил, что весь этот драгоценный металл можно использовать как вторичные ресурсы. То же самое можно сказать про серебро, платину и палладий, содержащиеся в отходах, образующихся после использования электроники и электроборудования. По данным РЭО, на тонну таких отходов приходится в среднем от 250 до 5000 граммов серебра, от пяти до 40 граммов платины и от пяти до 100 граммов палладия.