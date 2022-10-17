В омской мэрии снова подняли вопрос о расположении памятника Ивану Бухгольцу

На совещании председатель городского Совета ветеранов и пенсионеров Геннадий Павлов предложил установить памятник на месте шара «Держава». Сам же шар перенести в парк имени 300-летия Омска, который располагается на Левом берегу. Но против этой идеи выступил историк-краевед Алексей Сорокин. Директор департамента культуры Олег Федоренко считает, что перед установкой необходимо провести геологические исследования и разработать проект фундамента. Назвать скульптуру он предложил так: «Конный памятник И. Д. Бухгольцу и основателям первой Омской крепости». А вот архитектор Никита Шалмин считает, что в названии должны присутствовать и другие участвовавшие в основании крепости исторические личности, в том числе Петр I.