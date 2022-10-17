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Posted 17 октября 2022, 13:09

Published 17 октября 2022, 13:09

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

В омской мэрии снова подняли вопрос о расположении памятника Ивану Бухгольцу

В омской мэрии снова подняли вопрос о расположении памятника Ивану Бухгольцу

17 октября 2022, 13:09
Фото: 1MI.
Скульптуру предложили установить на месте шара «Держава».

Омские чиновники, архитекторы и краеведы снова обсудили вопрос о том, где же установить памятник основателю Омской крепости Ивану Бухгольцу. На совете, который прошел 7 октября, также предложили некоторые наименования скульптуры. Отмечено, что памятник планируют изготовить в одном из корпусов омского педуниверситета.

На совещании председатель городского Совета ветеранов и пенсионеров Геннадий Павлов предложил установить памятник на месте шара «Держава». Сам же шар перенести в парк имени 300-летия Омска, который располагается на Левом берегу. Но против этой идеи выступил историк-краевед Алексей Сорокин. Директор департамента культуры Олег Федоренко считает, что перед установкой необходимо провести геологические исследования и разработать проект фундамента. Назвать скульптуру он предложил так: «Конный памятник И. Д. Бухгольцу и основателям первой Омской крепости». А вот архитектор Никита Шалмин считает, что в названии должны присутствовать и другие участвовавшие в основании крепости исторические личности, в том числе Петр I.

В итоге решено подготовить до 31 октября историческую справку и обоснование для установки памятника Бухгольцу на одноименной площади. В дальнейшем вопрос вынесут на рассмотрение в Омский горсовет. 

Напомним, что в феврале скульптор Игорь Вахитов предложил разместить памятник на набережной рядом с одноименной площадью у речного вокзала. Такое место выбрали из-за реконструкции набережной и проектирования пешеходного моста через Омь.

#Город#Омск#Омская область#Омская крепость#Новости#Исторический памятник
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