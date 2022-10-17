Спасателей не заставляют смотреть сводки Конашенкова — МЧС Подмосковья

Posted 17 октября 2022,, 13:50
Published 17 октября 2022,, 13:50
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
В подмосковном управлении МЧС сообщили, что руководство ведомства устно рекомендовало своим сотрудникам использовать исключительно официальные источники, пишут корреспонденты портала NEWS.ru. Категоричные поручения по этому поводу спасатели не получали, заверили официальные представители ведомства.
«Конкретных указаний, что будут транслироваться постоянно сводки Игоря Конашенкова и сюжеты с „России 24“, нет. Просмотра трансляций в обязательном порядке нет, именно документов касательно просмотров YouTube и пользования Telegram-каналами тоже не существует, — проинформировала пресс-служба управления МЧС. — В устной форме нам рекомендовано пользоваться официальными источниками информации, но документально это ни коим образом не подтверждено».
На прошлой неделе в МЧС России открылось Управление по защите государственной тайны. Руководит им Сергей Толстых. Штат ведомства насчитывает на сегодняшний день 30 человек, а подчиняется оно руководителю МЧС Александру Куренкову.