Спасателей не заставляют смотреть сводки Конашенкова — МЧС Подмосковья

«Конкретных указаний, что будут транслироваться постоянно сводки Игоря Конашенкова и сюжеты с „России 24“, нет. Просмотра трансляций в обязательном порядке нет, именно документов касательно просмотров YouTube и пользования Telegram-каналами тоже не существует, — проинформировала пресс-служба управления МЧС. — В устной форме нам рекомендовано пользоваться официальными источниками информации, но документально это ни коим образом не подтверждено».