Молодой омич пойдет под суд в 7 раз за интересную настойку

Омич за 31 год жизни уже был судим 6 раз. В том числе, за организацию наркопритона. На этот раз он сообщил, что настаивал наркосодержащее растение на масле для личного употребления. На него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «изготовление и хранение наркотиков».