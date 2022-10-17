Молодой омич пойдет под суд в 7 раз за интересную настойку

Posted 17 октября 2022, 07:07
Published 17 октября 2022, 07:07
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Пресс-служба транспортной полиции Омска сообщила, что рядом со станцией Карбышево-1 оперативники задержали мужчину. В ходе досмотра у него за поясом обнаружили бутылку с маслом на основе наркосодержащего растения.
Омич за 31 год жизни уже был судим 6 раз. В том числе, за организацию наркопритона. На этот раз он сообщил, что настаивал наркосодержащее растение на масле для личного употребления. На него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «изготовление и хранение наркотиков».
Полиция просит граждан сообщать об известных им местах произрастания наркосодержащих растений, а также о фактах их незаконного культивирования и распространения. Изъятие наркотических средств из оборота способствует предотвращению преступлений, совершаемых под воздействием наркотиков или с целью их получения.