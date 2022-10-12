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Posted 12 октября 2022,, 16:38

Published 12 октября 2022,, 16:38

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Диетолог предложил отказаться от употребления в пищу вареной куриной кожи

Диетолог предложил отказаться от употребления в пищу вареной куриной кожи

12 октября 2022, 16:38
Фото: 1MI
Вареная куриная кожа — источник жира и холестерина, а потому может отрицательно повлиять на состояние здоровья человека, предостерегают медики.

Как рассказал в интервью News.ru доктор-диетолог Михаил Гинзбург, куриная кожа – источник жира и холестерина. Более того, она накапливает все вредные вещества, попавшие в организм курицы. Поэтому всем, кто следит за своим здоровьем и здоровьем своих домашних, следует отказаться от куриной кожи и употреблять в пищу только белое куриное мясо. Оно богато белком и, в отличие от красного мяса, не вызывает развития атеросклероза – болезни сосудов.

#Общество
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