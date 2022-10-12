Диетолог предложил отказаться от употребления в пищу вареной куриной кожи

Как рассказал в интервью News.ru доктор-диетолог Михаил Гинзбург, куриная кожа – источник жира и холестерина. Более того, она накапливает все вредные вещества, попавшие в организм курицы. Поэтому всем, кто следит за своим здоровьем и здоровьем своих домашних, следует отказаться от куриной кожи и употреблять в пищу только белое куриное мясо. Оно богато белком и, в отличие от красного мяса, не вызывает развития атеросклероза – болезни сосудов.