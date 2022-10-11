В РЭО создали VR-туры для изучения объектов утилизации ТКО

Как рассказал генеральный директор РЭО, благодаря таким очкам виртуальной реальности можно выявлять нарушения. Сейчас у РЭО есть два VR-тура – на полигон “Славное“ в Тверской области и на комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского района в Тамбовской области.