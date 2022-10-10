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Граждане Казахстана, которые находятся в Омске, смогут принять участие в выборах

10 октября 10:28
Фото: 1MI
Избирательный участок откроется на Чокана Валиханова при генконсульстве Республики Казахстан.

Вскоре граждане Казахстана снова будут выбирать президента страны. По этому важному событию в пяти городах России откроются избирательные участки. 

Голосование пройдет 20 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Астрахани. Что касаемо Омска, то здесь выборы пройдут на избирательном участке № 292 на Чокана Валиханов при генконсульстве Республики Казахстан. Об этом сообщили в российском посольстве Казахстана.

Напомним, что прошлый президент Казахстана — Нурсултан Назарбаев. Он ушел с поста 19 марта 2019 года, за год до истечения срока. Сейчас действующий президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев. 

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#Ольга Цветатий#Город#Новости#Омск#Омская область#Казахстан#Выборы президента
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