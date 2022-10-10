Граждане Казахстана, которые находятся в Омске, смогут принять участие в выборах

Голосование пройдет 20 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Астрахани. Что касаемо Омска, то здесь выборы пройдут на избирательном участке № 292 на Чокана Валиханов при генконсульстве Республики Казахстан. Об этом сообщили в российском посольстве Казахстана.