Граждане Казахстана, которые находятся в Омске, смогут принять участие в выборах

Вскоре граждане Казахстана снова будут выбирать президента страны. По этому важному событию в пяти городах России откроются избирательные участки.
Голосование пройдет 20 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Астрахани. Что касаемо Омска, то здесь выборы пройдут на избирательном участке № 292 на Чокана Валиханов при генконсульстве Республики Казахстан. Об этом сообщили в российском посольстве Казахстана.
Напомним, что прошлый президент Казахстана — Нурсултан Назарбаев. Он ушел с поста 19 марта 2019 года, за год до истечения срока. Сейчас действующий президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев.