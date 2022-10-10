Эксперты ожидают повышение скидок на аренду жилья в Москве и МО

По сообщению издания NEWS.ru, по словам эксперта Поляковой, на фоне частичной мобилизации в Московском регионе увеличивается количество предложение арендной недвижимости, а спрос, напротив, снижается. При этом традиционно дисконты и преференции арендаторам приходят на рынок на фоне падения спроса на недвижимость. То есть, если в ближайшее время количество предложений по аренде квартир в Москве и Московской области продолжит расти, арендодатели для привлечения спроса будут предлагать больше преференций арендаторам, в том числе скидок.