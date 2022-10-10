Эксперты ожидают повышение скидок на аренду жилья в Москве и МО

Posted 10 октября 2022,, 15:14
Published 10 октября 2022,, 15:14
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
По сообщению издания NEWS.ru, по словам эксперта Поляковой, на фоне частичной мобилизации в Московском регионе увеличивается количество предложение арендной недвижимости, а спрос, напротив, снижается. При этом традиционно дисконты и преференции арендаторам приходят на рынок на фоне падения спроса на недвижимость. То есть, если в ближайшее время количество предложений по аренде квартир в Москве и Московской области продолжит расти, арендодатели для привлечения спроса будут предлагать больше преференций арендаторам, в том числе скидок.
Оксану Полякову поддержал эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк. Он подтвердил, что в Московском регионе стали чаще искать арендаторов и конкуренция между арендодателями растет. Эксперты не исключают, что в ближайшее время уровень стоимости арендного жилья вернется к показателям начала текущего года.