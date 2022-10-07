В омском детсаду при поддержке ОНПЗ провели праздник чистоты

Занятия с детьми на тему экологии, разделения мусора, источников и последствий загрязнения окружающей среды проходили с весны 2022 года. Также лектории по проектному экомышлению организовали и для родителей дошкольников. Дети проводят открытые уроки для своих семей, рассказывая о важности экологического поведения. Все занятия проходят в игровой форме, в ярком, живом формате. Для реализации творческих идей инициаторов проекта на средства гранта Омского НПЗ закуплено мультимедийное оборудование. Заниматься с детьми начали полгода назад, и теперь выпускники «PrоЭКта» — настоящие волонтеры-экологи.