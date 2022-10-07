В омском детсаду при поддержке ОНПЗ провели праздник чистоты

Posted 7 октября 2022, 06:06
Published 7 октября 2022, 06:06
Modified 7 октября 2022, 06:06
Updated 7 октября 2022, 06:06
«PrоЭКт» стал победителем грантового конкурса Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Во время проекта дети учатся сортировать отходы, различать источники загрязнений, придумывать и воплощать в жизнь мероприятия по сохранению природы.
Одним из шагов на пути развития экологической культуры дошкольников стало проведение праздника чистоты в детском саду № 52. Дети из старших групп навели порядок на улице во время прогулки. Им помогали студенты из добровольческого экосообщества. Волонтеры помогали в уборке и озеленении детского сада уже несколько раз. Вместе с детьми они окапывали растения, обрезали кусты, убирали мусор. В конце мероприятия дошкольников посвятили в волонтеры-экологи, а организаторы «PrоЭКта» подарили детям игровой набор, обучающий сортировке мусора.
«Мы в своей деятельности не только прививаем экологическую культуру детям, но и работаем с семьями. Знакомим родителей с инновационными подходами к созданию развивающей среды, способствующей формированию экокультуры, пропагандируем ответственное отношение к природе, рассказываем об экологических компетенциях. Спасибо Омскому НПЗ, который поддержал нашу инициативу грантом. Знаю, что предприятие использует все средства для улучшения экологической обстановке в регионе. В том числе через помощь общественникам в проектной деятельности», — рассказала автор «PrоЭКта» Наталья Гаврилова.
Занятия с детьми на тему экологии, разделения мусора, источников и последствий загрязнения окружающей среды проходили с весны 2022 года. Также лектории по проектному экомышлению организовали и для родителей дошкольников. Дети проводят открытые уроки для своих семей, рассказывая о важности экологического поведения. Все занятия проходят в игровой форме, в ярком, живом формате. Для реализации творческих идей инициаторов проекта на средства гранта Омского НПЗ закуплено мультимедийное оборудование. Заниматься с детьми начали полгода назад, и теперь выпускники «PrоЭКта» — настоящие волонтеры-экологи.